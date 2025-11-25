Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва

Головне:

Ворог застосував для атаки дрони "Шахед" та, попередньо, ракети "Кинджал", "Калібр", "Іскандер К".

В столиці є жертви та постраждалі. На Київщині поранена 14-річна дівчинка.

Під ударом у Києві опинилася 22-поверхівці у Печерському та 9-поверхівка в Дніпровському районах. У Дарницькому - влучання в нежитлову будівлю. У Святошинському є руйнування, під завалами можуть бути люди.

Вже вранці ворог повторно атакував Київ, у Святошинському р-ні влучання по нежитловому приміщенню, під завалами можуть бути люди.

Також під атакою була Київщина. В Білій Церкві постраждала дівчина 14 років, пошкоджена багатоповерхівка. У Броварах є руйнування складського приміщення.

Як заявили в Міненерго, що під комбінованою атакою були енергетичні об'єкти. В деяких районах столиці перебої зі світлом та водою. Частково у 7 районах перекрито теплопостачання.

Під ударом знову енергетика

Ворог застосував дрони та хвилями запускав ракети різного типу. Під ударом опинилася енергетика, спалахнули житлові багатоповерхівки, є жертви та постраждалі.

Так, спочатку близько 1:00 столицю накрили крилаті ракети, балістика та "Кинджали", паралельно йшли хвилі "Шахедів". Після кількох серій ударів Київ залишався під атакою дронів до третьої ночі.

Зранку РФ здійснила повторний ракетний удар: близько 6:30 летіли "Іскандер-К" і знову "Кинджали", а за ними - нові групи дронів.

Як заявили в Міненерго, комбінована атака ворога була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація", - зазначили у відомстві.

Які наслідки удару в Києві

У Печерському районі у 22-поверховому житловому будинку сталася пожежа на рівні 4-5 поверхів та руйнування з 4 по 7-й.

Мешканців будинку евакуювали. Медики надали допомогу одній жінці із гострою реакцією на стрес.

У Дніпровському районі сильна пожежа спалахнула в 9-поверхівці внаслідок влучання. Загинули дві людини, серед яких 86-річна жінка. Пʼять людей зазнали травм.

Фото: на Русанівці дрон влучив у будинок (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після другої ракетної хвилі атаки мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

Фото: у Києві знову руйнування в багатоповерхівках через російську атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)

За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, на цій локації, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.

"За даними медиків, уже 9 постраждалих у столиці. Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували", - написав тим часом Кличко.

На місцях обстрілів працюють поліцейські, рятувальники та всі екстрені служби.

Розгорнуті мобільні пункти поліції, де правоохоронці приймають звернення від громадян.

Вночі під час атаки в деяких районах столиці фіксували перебої зі світлом та водою. Вже на ранок енергетики ввели в Києві екстрені відключення світла, тому планові графіки не діють.

Є проблеми й з опаленням. Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

Також через нічну атаку на столицю на вул. Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках. Рух автобуса № 48 організовано за маршрутом: Русанівська набережна - бульв. Русанівський - бульв. Ігоря Шамо - вул. Ентузіастів.

Наслідки атаки на Київщині

Війська РФ також здійснили комбінований обстріл Київської області. У Білій Церкві пошкоджено 6 багатоповерхових та приватний будинки. Постраждала 14-річна дівчинка. Попередньо у неї поранення спини, неповнолітню госпіталізували.

Також є наслідки й у Броварах.

"Ворог знову атакує Київщину, основна ціль - обʼєкти енергетики. На жаль, на території громади є руйнування складського приміщення", - повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Крім того, у Броварах пошкоджено транспортний засіб. А на Вишгородщині пошкоджені 2 приватних будинки та автівка.

Фото: наслідки атаки на Київщині в ніч на 25 листопада (kyivregionpolice)

На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.

Також під ударом вночі були Черкащина, Одещина. Аварійні відключення електроенергії фіксують на Сумщині, Полтавщині.