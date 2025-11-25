Розбиті багатоповерхівки, перебої з опаленням та жертви: все про нічний обстріл Києва

У ніч на 25 листопада Київ та область пережили масований удар РФ. Хвилі ракетних атак і дрони спричинили пожежі та руйнування. Є загиблі та поранені.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про наслідки російського удару.
Головне:
Ворог застосував дрони та хвилями запускав ракети різного типу. Під ударом опинилася енергетика, спалахнули житлові багатоповерхівки, є жертви та постраждалі.
Так, спочатку близько 1:00 столицю накрили крилаті ракети, балістика та "Кинджали", паралельно йшли хвилі "Шахедів". Після кількох серій ударів Київ залишався під атакою дронів до третьої ночі.
Зранку РФ здійснила повторний ракетний удар: близько 6:30 летіли "Іскандер-К" і знову "Кинджали", а за ними - нові групи дронів.
Як заявили в Міненерго, комбінована атака ворога була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури.
"Енергетики розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація", - зазначили у відомстві.
У Печерському районі у 22-поверховому житловому будинку сталася пожежа на рівні 4-5 поверхів та руйнування з 4 по 7-й.
Мешканців будинку евакуювали. Медики надали допомогу одній жінці із гострою реакцією на стрес.
У Дніпровському районі сильна пожежа спалахнула в 9-поверхівці внаслідок влучання. Загинули дві людини, серед яких 86-річна жінка. Пʼять людей зазнали травм.
Після другої ракетної хвилі атаки мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні. Попередньо, під завалами можуть бути люди.
За даними голови КМВА Тимура Ткаченка, на цій локації, попередньо, 4 загиблих, щонайменше 3 - поранені.
"За даними медиків, уже 9 постраждалих у столиці. Серед них - одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували", - написав тим часом Кличко.
На місцях обстрілів працюють поліцейські, рятувальники та всі екстрені служби.
Розгорнуті мобільні пункти поліції, де правоохоронці приймають звернення від громадян.
Вночі під час атаки в деяких районах столиці фіксували перебої зі світлом та водою. Вже на ранок енергетики ввели в Києві екстрені відключення світла, тому планові графіки не діють.
Є проблеми й з опаленням. Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.
Також через нічну атаку на столицю на вул. Ентузіастів перекрито рух транспорту в обох напрямках. Рух автобуса № 48 організовано за маршрутом: Русанівська набережна - бульв. Русанівський - бульв. Ігоря Шамо - вул. Ентузіастів.
Війська РФ також здійснили комбінований обстріл Київської області. У Білій Церкві пошкоджено 6 багатоповерхових та приватний будинки. Постраждала 14-річна дівчинка. Попередньо у неї поранення спини, неповнолітню госпіталізували.
Також є наслідки й у Броварах.
"Ворог знову атакує Київщину, основна ціль - обʼєкти енергетики. На жаль, на території громади є руйнування складського приміщення", - повідомив мер міста Ігор Сапожко.
Крім того, у Броварах пошкоджено транспортний засіб. А на Вишгородщині пошкоджені 2 приватних будинки та автівка.
На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС.
Також під ударом вночі були Черкащина, Одещина. Аварійні відключення електроенергії фіксують на Сумщині, Полтавщині.
Нагадаємо, що перед цим Росія здійснила масований удар 19 листопада. Тоді ворог застосував понад 470 дронів і 48 ракет.
Найтрагічнішими були наслідки для Тернополя, де агресор влучив у дві багатоповерхівки. Через що майже сотня людей постраждали, а десятки загинули.
Детально про це РБК-Україна писало в окремому матеріалі.
Під час підготовки матеріалу використовувалися дані ДСНС, Нацполіції, КМДА, КМВА тощо.