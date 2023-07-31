Розбита багатоповерхівка та десятки постраждалих. Всі деталі удару по Кривому Рогу

Російські окупанти сьогодні вранці двома ракетами атакували Кривий Ріг. Внаслідок чого десятки людей постраждали, є жертви, під завалами можуть бути люди.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про удар по Кривому Рогу нижче у матеріалі.
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Сьогодні зранку жителі Кривого Рогу (Дніпропетровська область) почули потужні вибухи, після чого в регіоні було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом "балістики".
Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни поцілили по місту двома ракетами.
Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу (економічний технікум). Інша - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку у першому під'їзді. Там виникла пожежа. Після чого надзвичайники почали гасити вогонь та розбирати завали.
Як сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, за попередньою інформацією, Росія сьогодні атакувала Кривий Ріг, використавши балістичне озброєння.
"Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.
Станом на 10:15, за даними МВС, внаслідок цієї атаки одна людина загинула, а за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Але число постраждалих стрімко продовжує зростати. А саме:
Варто додати, що за даними МВС, серед постраждалих дуже багато пересічних громадян, які перебували біля технікуму (де був один із прильотів).
"Зранку технікум фактично пустував. Але на першому поверсі є кафе, куди вже заходили цивільні. Поруч знаходиться підрозділ Нацполіції, який також постраждав внаслідок цього удару. Тому ми фактично говоримо про об'єкти цивільної інфраструктури, цивільних людей", - повідомив глава МВС Ігор Клименко.
"У першому під'їзді житлового будинку 4 поверхи знищені повністю....Я думаю, що цей будинок буде відселятися. Тому що скоріш за все там знищені залізобетонні конструкції, перекриття цього будинку. Спеціалісти оцінюють ступінь руйнування і можливість використання даної будівлі надалі", - розповів очільник МВС Ігор Клименко.
Він додав, що і будівля технікуму (куди влучила інша ракета) фактично розбита вщент.
Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що площа пожежі в житловому будинку становить 70 метрів квадратних і вона локалізована. Зараз рятувальники працюють над тим, аби припинити горіння.
Одночасно з гасінням пожежі розбирають завали.
Загалом до пошуково-рятувальних робіт залучено 230 осіб та 57 одиниць техніки, з них від ДСНС 85 осіб (зокрема, 2 психологи) та 22 одиниці техніки.
Як згодом зазначили в МВС, це кадри рятувальної операції у Кривому Розі, які потрапили в об’єктив камери знімальної групи "Вікна" На щастя, люди були на безпечній відстані, а рятувальники встигли відскочити від будинку, коли частина конструкції впала.
Правоохоронці закликали триматися подалі від місця, де проводяться рятувальні роботи, адже окрім можливого повторного обстрілу, може трапитись обвал споруди чи вибух.
Пошукова операція триває.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Загалом самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники. Вдумайтеся, скільки людей!!! І по них запустили ракету!" - написав Лисак.
Під час розбору завалів постраждав рятувальник
"Надзвичайникам вдалося врятувати 3 особи, з них дитину 2013 року народження. Під час виконання робіт отримав травму наш рятувальник. Наразі його життю нічого не загрожує", - повідомив голова ДСНС Сергій Крук.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Зокрема, на місці події поліцейські прийняли 60 письмових звернень, ще 105 повідомлень надійшло на лінію 102.
Про таке в ефірі телемарафону повідомив начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в області Сергій Корінний.
"У нас є попередня інформація, що на другому об'єкті можливе перебування під завалами ще однієї людини. На цьому об'єкті ми маємо троє загиблих. Також трьох людей нам вдалося врятувати (серед яких 10-річна дитина)", - сказав Корінний.
За його словами, обстежено всі поверхи квартири, які є у 9-поверхівці, де внаслідок удару один із під'їздів майже повністю зруйнований з 8 по 4 поверх.
Президент Володимир Зеленський
Як написав у соцмережі президент Володимир Зеленський, коментуючи удар по Кривому Рогу, "цей терор нас не злякає і не зламає". Також глава держави показав відео наслідків російського удару по Кривому Рогу.
"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - написав Зеленський.
За його словами, рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють.
"Намагаємося врятувати якомога більше людей. Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу Президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - додав президент.
Радник голови ОП Михайло Подоляк
Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав партнерів надати Україні більше систем ППО та ПРО для відбиття російських атак.
"Це вже якась геноцидна повсякденність... Кривий Ріг. Російська ракета руйнує черговий житловий будинок. 53 постраждалих. Четверо загиблих. Серед них 45-річна жінка та її 10-річна донька. Міжнародне право ніколи не працює, якщо агресор не бачить, що за ним стає реальною силою. Сила починається із закриття українського неба системами ПРО/ППО", - написав він у Twitter.
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