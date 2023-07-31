Разбита многоэтажка и десятки пострадавших. Все детали удара по Кривому Рогу

Взрывы раздались до объявления тревоги

Сегодня утром жители Кривого Рога (Днепропетровская область) услышали мощные взрывы, после чего в регионе была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом "баллистики".

Россияне били двумя ракетами, предположительно баллистикой

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне попали по городу двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения (экономический техникум). Другая - разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома в первом подъезде. Там возник пожар. После чего сотрудники ГСЧС начали тушить огонь и разбирать завалы.

Как сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, по предварительной информации, Россия сегодня атаковала Кривой Рог, использовав баллистическое вооружение.

"Скорее всего, это была баллистика, по предварительным данным. Вы знаете насколько баллистическое вооружение опасно, как быстро может прилетать, и насколько разрушительно. Надо дождаться когда на месте найдут остатки ракет и тогда окончательно можно сказать что это было", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Десятки пострадавших, есть жертвы (данные обновляются)

По состоянию на 10:15, по данным МВД, в результате этой атаки один человек погиб, а за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Но число пострадавших стремительно продолжает расти. А именно:

По информации ГСЧС погиб 1 человек и пострадали 15 человек (спасен ребенок 2013 года рождения).

В МВД между тем утверждают, что на данный момент 20 человек получили ранения. Двое уже погибли. Около 5-7 человек находятся под завалами.

Офис генпрокурора также сообщает о двух погибших, но добавляет, что уже 25 раненых.

Информацией поделился глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, два человека погибли, 31 человек пострадал (среди них 4 ребенка).

Глава Совета обороны г. Кривой Рог Александр Вилкул сообщил в эфире телемарафона, что количество пострадавших увеличилось до 34 человек. Под завалами может быть до 8 человек.

Фото: последствия удара показали и в Днепропетровской ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA)

Следует добавить, что по данным МВД, среди пострадавших очень много гражданских, находившихся у техникума (где был один из прилетов).

"Утром техникум фактически был пустой. Но на первом этаже есть кафе, куда уже заходили гражданские. Рядом находится подразделение Нацполиции, которое также пострадало в результате этого удара. Поэтому мы фактически говорим об объектах гражданской инфраструктуры, гражданских людях", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В МВД допускают отселение из дома, куда попали оккупанты

"В первом подъезде жилого дома 4 этажа уничтожены полностью....Я думаю, что этот дом будет отселяться. Потому что скорее всего там уничтожены железобетонные конструкции, перекрытия этого дома. Специалисты оценивают степень разрушения и возможность использования данного здания в дальнейшем", - рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Он добавил, что и здание техникума (куда попала другая ракета) фактически полностью уничтожено.

Спасатели разбирают завалы и тушат пожар

Спикер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что площадь пожара в жилом доме составляет 70 квадратных метров и она локализована. Сейчас спасатели работают над тем, чтобы прекратить горение.

Одновременно с тушением пожара разбирают завалы. Всего в поисково-спасательные работы привлечены 230 человек и 57 единиц техники, из них от ГСЧС 85 человек (в частности, 2 психолога) и 22 единицы техники.

Фото: последствия ракетного удара по Кривому Рогу показали в ГСЧС (t.me/dsns_telegram)

Реакция Зеленского

Как написал в соцсети президент Владимир Зеленский, комментируя удар по Кривому Рогу, "этот террор нас не испугает и не сломает". Также глава государства показал видео последствий российского удара по Кривому Рогу.

"Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадание в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут быть люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора", - написал Зеленский.

По его словам, спасатели и все необходимые службы на месте работают.

"Пытаемся спасти как можно больше людей. Уже провел разговоры с МВД и СБУ. Заместитель руководителя Офиса Президента по региональной политике Алексей Кулеба и главы ОВА занимаются ситуацией. Последние дни враг упорно бьет по городам, по центрам городов. Обстреливает гражданские объекты и жилье. Но этот террор нас не испугает и не сломает. Работаем и спасаем наших людей", - добавил президент.

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