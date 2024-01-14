Розбірка ветеранів у Буффало, вдала помста від оборонця "Сіетла": бійки вечора НХЛ

Надзвичайно рясним на сутички на льоду виявився великий ігровий день у регулярній першості Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

У місті Буффало на кулаках зійшлися два ветерани. 30-річний центрфорвард "Ванкувера" Джей Ті Міллер відчайдушно стрибнув на старшого на 5 років оборонця "Сейбрз" Еріка Джонсона. Досвідчені бійці почали гамселити один одного так, що аж шоломи позлітали, та вдвох опинилися на льоду. Обидва отримали по 5 хвилин штрафу, а переконливішим виглядав молодший Міллер.

Натомість у Коламбусі мотивом до бійки стала помста. Юний форвард господарів Коул Сіллінджер нахабно штовхнув у борт центрального нападника "Сіетла" Меттью Беньєрса. Відповісти взявся оборонець "Кракен" Вінс Данн. Досвідчений канадець добряче відлупцював кривдника партнера, уникнувши всіх випадиів опонента. Коли той опинився на льоду, задоволений Данн поїхав на лаву штрафників.

Аж двічі зупиняли матч через сутички в Сент-Полі. Перша бійка спалахнула між тафгаями – нападником "Міннесоти" Брендоном Дюхеймом і форвардом "Арізони" Ліамом О'Браєном. Не надто видовищний хуліганський поєдинок доволі швидко завершився перемогою гостя льоду, який відправив ініціатора бійки Дюхейма додолу. Обох рефері покарали звичними 5-хвилинними штрафами.

Під завісу ж зустрічі, коли "Міннесота" вже "горіла" 0:6, зігнати злість вирішив вінгер "Вайлд" Маркус Фоліньйо. Він зчепився з оборонцем "Койотіс" Джошем Брауном. Опоненти схопили один одного за джерсі та почали кружляти в зоні вкидання. Зрештою, Фоліньйо підготував успішну атаку. Після неї Браун опинився на льоду. Моральна сатисфакція коштувала господарю льоду 5 хвилин на лаві штрафників.

У штаті Іллінойс під завісу другого періоду почубилися нападник "Чикаго" Раян Донато та центрфорвард "Далласа" Сем Стіл. Господарю льоду не сподобалося, як канадський хокеїст зустрів його біля борту. Він штовхнув кривдника, а потім забіяки скинули краги. Суперники обмінялися доволі акцентованими ударами, але після загалом рівного спарингу обоє опинилися на льоду. Рефері виписали 5-хвилинні штрафи.