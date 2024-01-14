Разборка ветеранов в Буффало, удачная месть от защитника "Сиэтла": драки вечера НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков .

В городе Буффало на кулаках сошлись два ветерана. 30-летний центрфорвард "Ванкувера" Джей Ти Миллер отчаянно прыгнул на старшего на 5 лет защитника "Сейбрз" Эрика Джонсона. Опытные бойцы начали колотить друг друга так, что полетели прочь шлемы , и вдвоем оказались на льду. Оба получили по 5 минут штрафа, а убедительнее выглядел более младший Миллер.

В Коламбусе мотивом к драке стала месть. Юный форвард хозяев Коул Силлинджер нагло толкнул в борт центрального нападающего "Сиэтла" Мэттью Беньерса. Ответить взялся защитник "Кракен" Винс Данн. Опытный канадец изрядно избил обидчика партнера, избежав всех выпадов оппонента. Когда тот очутился на льду, довольный Данн поехал на скамью штрафников.

Дважды останавливали матч из-за столкновений в Сент-Поле. Первая потасовка вспыхнула между тафгаями – нападающим "Миннесоты" Брэндоном Дюхеймом и форвардом "Аризоны" Лиамом О'Брайеном. Не слишком зрелищный хулиганский поединок довольно быстро завершился победой гостя льда, отправившего инициатора драки Дюхейма наземь. Обоих рефери наказали привычными 5-минутными штрафами.

Под занавес же встречи, когда "Миннесота" уже "горела" 0:6, согнать злость решил вингер "Уайлд" Маркус Фолиньо. Он сцепился с защитником "Койотис" Джошем Брауном. Оппоненты схватили друг друга за джерси и стали кружить в зоне вбрасывания. В конце концов, Фолиньо подготовил успешную атаку. После нее Браун очутился на льду. Моральная сатисфакция стоила хозяину льда 5 минут на скамье штрафников.

В штате Иллинойс под занавес второго периода подернулись нападающий "Чикаго" Райан Донато и центрфорвард "Далласа" Сэм Стил. Хозяину льда не понравилось, как канадский хоккеист встретил его у борта. Он толкнул обидчика, а затем драчуны сбросили краги. Соперники обменялись довольно акцентированными ударами, но после в целом ровного спарринга оба оказались на льду. Рефери выписали 5-минутные штрафы.