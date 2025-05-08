Розбираємо універсал: переваги та недоліки типу кузова авто

Як кожний багатофункціональний виріб, автомобілі з кузовом універсал мають свої набори і плюсів, і мінусів. Журналісти РБК-Україна Авто допоможуть розібратись з ними.

Легкові авто з кузовом універсал справді близькі до максимальної універсальності, але ж це – аж ніяк не єдина важлива характеристика сімейної машини.

Що таке кузов універсал

Автомобіль у кузові універсал зазвичай належить до сімейства певної популярної серійної моделі. Найбільше таких авто сьогодні представлено у С-класі. Універсал відрізняється тим, що це найдовший кузов у лінійці – він може мати таку ж довжину, як седан, або навіть перевищувати її. Додаткова довжина з’являється за рахунок збільшеного заднього звісу, тобто більшого простору багажника. Ще одна характерна риса, що теж відрізняє універсал від хетчбека – майже вертикальна задня частина кузова.

Сучасні універсали зазвичай мають широкі можливості трансформації салону: задні сидіння можна скласти повністю або частинами, багажне відділення може мати подвійну підлогу, а також захисні сітки та шторки. Вони не тільки приховують вміст багажника, а й запобігають потраплянню речей у салон під час руху.

Показовий момент: щоб відсторонитись від іміджу авто для немолодих хазяйновитих власників, автовиробники часто пропонують універсали з потужними двигунами та багатим рівнем оснащення – такими ж, як у преміальних версіях базової моделі. Нарешті, саме універсали в деяких марок мають комплектацію 4х4 з приводом на всі чотири колеса.

Плюси кузова універсал

Універсал, створений на базі масового хетчбека, є найдоступнішим з усіх містких автомобілів. Альтернативні компактвен і "високий" комерційний універсал ("пиріжок") коштують помітно дорожче;

Універсали, побудовані на базі сімейних хетчбеків та седанів, зберігають усі їхні атрибути комфорту та доступності утримання – вони по-легковому керуються і потребують звичайних "легкових" шин і запчастин, а не дорогих комплектуючих, типових для комерційного транспорту типу мінівенів чи "пиріжків";

Багажник великий вже в похідному положенні, навіть якщо не вдаватись до маніпуляцій із складання заднього дивана.

Мінуси універсала

Вантаж, який перевозиться у спільному з салоном багажному просторі, може впливати на затишок і атмосферу в інтер’єрі: з’являються сторонні звуки і запахи, не завжди приємні;

Через те, що салон поєднаний із багажником, в холодну пору року повітря в інтер’єрі прогрівається довше, а в спеку – повільніше охолоджується, навіть за наявності кондиціонера;

Підвіску універсалів зазвичай проектують із розрахунком на перевезення важкої поклажі, тому ходова виходить жорсткішою, ніж у седанів або хетчбеків. Відповідно, без навантаження їзда в них менш комфортна, особливо на нерівних дорогах;

Щоб нівелювати згадану вище некомфортність, універсали нерідко оснащують складною задньою підвіскою. Вона включає дорогі елементи, такі як пневматичні подушки чи амортизатори з електронним керуванням;

Універсал часто є найдовшим представником у модельному ряду, відтак, паркуватись ним у тісних локаціях важче, ніж на інших моделях лінійки.

Коротко

Більшість мінусів універсалів не те щоб надумані, але не дуже вагомі, і часто залежать від особливостей конкретної моделі. Тож для безпомилкового вибору кузова вам треба чітко уявляти, наскільки часто вам доведеться користуватись перевагами певного типу кузова (наприклад, місткістю універсала) і наскільки часто ви будете зіткатись з його недоліками (холодний салон чи незручність паркування). І ці ваші персональні запити треба неодмінно співвідносити з особливостями конкретної моделі – наприклад, з високою ефективністю пічки у Volkswagen`ів чи недовговічністю пневмоциліндрів підвіски Audi.

При підготовці публікації були використані матеріали видань Autobild, L`Automobile та Auto.RIA.