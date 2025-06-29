Розбили шведок і вийшли в фінал: жіноча збірна України побореться за титул Золотої Євроліги-2025 з волейболу

Золота Євроліга-2025, жінки, півфінал

Україна – Швеція – 3:0 (25:19, 25:20, 25:18)

Реванш за груповий етап

Турнір Фіналу чотирьох цьогоріч проходить в Енгельгольмі (Швеція). Господарки підходили до півфінального матчу в статусі фавориток, адже на груповому етапі саме вони завдали українкам єдиної поразки (0:3).

Але цього разу підопічні Якуба Глушака видали бездоганний поєдинок і взяли переконливий реванш, здобувши путівку до головного фіналу.

Українки з перших хвилин захопили ініціативу і контролювали перший сет, вигравши його з комфортним відривом – 25:19. У другій партії вже шведки змогли повести в рахунку (16:10), однак українська команда продемонструвала характер: наздогнала суперниць і завершила сет на свою користь – 25:20. У третьому сеті боротьба точилася до середини партії, та кінцівка знову залишилась за "синьо-жовтими" – 25:18.

Найрезультативнішою у складі збірної України стала Анна Артишук, яка набрала 20 очок.

Де і коли дивитися фінал з Угорщиною

У вирішальному матчі Золотої Євроліги-2025 суперницями української збірної стане команда Угорщини, яка у своєму півфіналі здолала Румунію з рахунком 3:2.

Це буде третій фінал Золотої Євроліги в історії жіночої збірної України. У двох попередніх українки перемагали: в 2017 та 2023 роках. Тепер команда має шанс утретє підкорити турнір.

Фінал відбудеться в неділю, 29 червня, о 20:00 за київським часом.

Трансляція – на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".