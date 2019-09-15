Под Ровным потушили пожар на свалке

Фото: пожар на свалке под Ровным (dsns.gov.ua)

Пожар был ликвидирован на площади 150 кв. м.

Ночью 15 сентября пожарные ликвидировали возгорание на свалке вблизи Ровно. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области в Facebook.

Как сообщается, около 02:00 пожар на полигоне твердых отходов вблизи Ровно был полностью ликвидирован. Огнем была охвачена территория площадью почти 150 квадратных метров.

Жертвы или пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации обнаружены не были. К тушению были привлечены 25 сотрудников ГСЧС, а также спасательная спецтехника.

"На понедельник запланировано срочное заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС относительно рассмотрения вопроса обеспечения пожарной безопасности на полигоне бытовых отходов с целью недопущения подобных случаев в будущем", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу вблизи Ровно вспыхнул пожар на свалке. Чрезвычайники приступили к ликвидации возгорания около 19:30. По состоянию на 22:10 пожар существенно уменьшился.

Также РБК-Украина писало, что в Прилуках вечером 9 сентября возник пожар на свалке. Огнем уничтожен мусор на площади около 1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.