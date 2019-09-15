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Під Рівним загасили пожежу на сміттєзвалищі

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 08:44
Під Рівним загасили пожежу на сміттєзвалищі
Фото: пожежа на сміттєзвалищі під Рівним (dsns.gov.ua)

Пожежа була ліквідована на площі 150 кв. м.

Вночі 15 вересня пожежники ліквідували загорання на сміттєзвалищі поблизу Рівного. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області у Facebook.

Як повідомляється, близько 02:00 пожежа на полігоні твердих відходів поблизу Рівного була повністю ліквідована. Вогнем була охоплена територія площею майже 150 квадратних метрів.

Жертв чи постраждалих в результаті надзвичайної ситуації не було виявлено. До гасіння були залучені 25 співробітників ДСНС, а також рятувальна спецтехніка.

"На понеділок заплановане термінове засідання міської комісії ТЕБ та НС щодо розгляду питання забезпечення пожежної безпеки на полігоні побутових відходів з метою недопущення подібних випадків у майбутньому", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу поблизу Рівного спалахнула пожежа на сміттєзвалищі. Надзвичайники приступили до ліквідації загорання близько 19:30. Станом на 22:10 пожежа суттєво зменшилася.

Також РБК-Україна писало, що у Прилуках ввечері 9 вересня виникла пожежа на сміттєзвалищі. Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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