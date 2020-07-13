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В "Ровногазе" рассказали, как изменилась плата за доставку с 1 июля

Автор: Мария Тарарыева

По словам пресс-службы, средний чек за доставку газа уступает плате за мобильную связь или кабельное телевидение

С 1 июля 2020 года изменился тариф на доставку газа АО "Ровногаз". Он вырос меньше чем на 4 копейки за кубический метр.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для примера возьмем три самых распространенных типа потребителей газа: с газовой плитой, с плитой и колонкой, а также с котлом автономного отопления и сравним среднюю платежку за доставку газа до 1 июля 2020 года и после", - говорится в сообщении.

Тарифы на распределение, с НДС

Тарифы на распределение, с НДС

Среднее потребление, куб. м

Средний чек за распределение в месяц, грн.

с 01.01.2020

с 01.07.2020

за год

за месяц

по тарифам
с 01-01-2020

по тарифам
с 01-07-2020

разница

Газовая плита

(с годовым потреблением 108 м3 в год или 9 м3 в месяц)

1,20

1,236

120

10

12

12,36

0,36

Плита и колонка

(с годовым потреблением 257 м3 в год или 21 м3 в месяц)

1,20

1,236

260

21,6

26

26,78

0,78

Отопление

(с годовым потреблением 1036 м3 в год или 86 м3 в месяц)

1,20

1,236

1100

91,6

110

113,30

3,30

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По словам пресс-службы, потребитель, который использует газ только для приготовления пищи, при среднем месячном потреблении газа 12 куб. м, с июля будет платить за доставку 12,36 гривен в месяц. Для этой категории потребителей рост составит 36 копеек в месяц.

"Второй тип потребления - квартиры с плитой и колонкой. Такие домохозяйства потребляют около 260 куб. м в год или 21,6 куб. м в месяц. Ежемесячно квитанция за доставку газа в таких потребителей составит 26,78 гривен вместо 26 гривен. Рост – 0,78 гривен в месяц", - говорится в сообщении.

Третий тип домохозяйства - с автономным отоплением. В среднем используют 1100 куб. м газа. По словам пресс-службы, для них ежемесячный платеж будет составлять 113,30 гривен и увеличится на 3,30 гривны в месяц.

"Как видим, средний чек за доставку газа уступает плате за мобильную связь или кабельное телевидение, даже стоимости чашки кофе. То можно ли сравнивать эту сумму с безопасным 24/7 распределением газа для 264 тыс. клиентов Ровенской области", - говорится в сообщении.

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