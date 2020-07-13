У "Рівнегазі" розповіли, як змінилася плата за доставку з 1 липня

З 1 липня 2020 року змінився тариф на доставку газу АТ "Рівнегаз". Він зріс менше ніж на 4 копійки за кубічний метр.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для прикладу візьмемо три найпоширеніших типи споживачів газу: з газовою плитою, з плитою та колонкою, а також з котлом автономного опалення і порівняємо середню платіжку за доставку газу до 1 липня 2020 року і після", - йдеться у повідомленні.

Тарифи на розподіл, з ПДВ Тарифи на розподіл, з ПДВ Середнє споживання, куб. м Середній чек за розподіл у місяць, грн. з 01.01.2020 з 01.07.2020 за рік за місяць за діючими тарифами

з 01-01-2020 за тарифами

з 01-07-2020 різниця Газова плита (з річним споживанням 108 м3 на рік або 9 м3 в місяць) 1,20 1,236 120 10 12 12,36 0,36 Плита та колонка (з річним споживанням 257 м3 на рік або 21 м3 в місяць) 1,20 1,236 260 21,6 26 26,78 0,78 Опалення (з річним споживанням 1036 м3 на рік або 86 м3 в місяць) 1,20 1,236 1100 91,6 110 113,30 3,30 Популярні новини Сім областей України не готові до ослаблення карантину

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За словами прес-служби, споживач, який використовує газ лише для приготування їжі, при середньому місячному споживанні газу 12 куб. м, з липня сплачуватиме за доставку 12,36 гривень в місяць. Для цієї категорії споживачів зростання складе 36 копійок на місяць.

"Другий тип споживання - квартири з плитою і колонкою. Такі домогосподарства споживають близько 260 куб. м на рік або 21,6 куб. м в місяць. Щомісяця квитанція за доставку газу у таких споживачів складе 26,78 гривень замість 26 гривень. Зростання – 0,78 гривень на місяць", - йдеться у повідомленні.

Третій тип домогосподарства - з автономним опаленням. В середньому використовують 1100 куб. м газу. За словами прес-служби, для них щомісячний платіж складатиме 113,30 гривень і збільшиться на 3,30 гривні на місяць.

"Як бачимо, середній чек за доставку газу поступається платі за мобільний зв’язок чи кабельне телебачення, навіть вартості горнятка кави. То чи можна порівнювати цю суму із безпечним 24/7 розподілом газу для 264 тис. клієнтів Рівненської області", - йдеться у повідомленні.