"Ровногаз" завершает подготовку сетей и оборудования к отопительному сезону

"С каждым годом растет количество сетей, требующих ремонта. Ведь газораспределительную систему начали строить еще в 60-х годах прошлого века", - говорится в сообщении.

Специалисты АО "Ровногаз" проводят модернизацию газопроводов и газового оборудования для бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения области.

"Готовя газовые сети к отопительному сезону, специалисты нашей компании модернизировали 67 шкафных газорегуляторных пунктов. Все ШГРП заменили на современные аналоги производства RGC Production. Произведена замена 46 запорных устройств. Проведенные работы обеспечат бесперебойную доставку природного газа в зимний период для почти 266 тысяч клиентов Ровенской области", - говорит технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

В процессе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты АО "Ровногаз" провели комплексное приборное обследование 9,3 тысяч км газовых сетей, ликвидировали почти 340 утечек газа. Также специалисты газораспределительной компании провели замену 5,3 км газопроводов, капитальный ремонт 31 анодного заземления и 27 станций катодной защиты, защищают газовые сети от коррозии.

Как отмечают в АО "Ровногаз", Инвестиционная программа 2021 года отвечает принципам долгосрочной стратегии кампании, а мероприятия по модернизации повысит надежность и безопасность эксплуатации газораспределительной системы области.

"Все эти работы выполняются за счет средств за распределение природного газа. Поэтому АО "Ровногаз" благодарит клиентов, которые своевременно рассчитываются за услуги по распределению природного газа и просит потребителей не медлить с расчетами в будущем", - говорится в сообщении.