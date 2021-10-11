"Рівнегаз" завершує підготовку мереж і обладнання до опалювального сезону

"З кожним роком зростає кількість мереж, що потребують ремонту. Адже газорозподільну систему почали будувати ще в 60-х роках минулого століття", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти АТ "Рівнегаз" проводять модернізацію газогонів та газового обладнання для безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання області.

"Готуючи газові мережі до опалювального сезону, спеціалісти нашої компанії модернізували 67 шафових газорегуляторних пунктів. Усі ШГРП замінили на сучасні аналоги виробництва RGC Production. Здійснено заміну 46 запірних пристроїв. Проведені роботи забезпечать безперебійну доставку природного газу в зимовий період для майже 266 тисяч клієнтів Рівненської області", - говорить технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

В процесі підготовки до осінньо-зимового періоду фахівці АТ "Рівнегаз" провели комплексне приладове обстеження 9,3 тисяч км газових мереж, ліквідували майже 340 витоків газу. Також фахівці газорозподільної компанії здійснили заміну 5,3 км газопроводів, капітальний ремонт 31 анодного заземлення та 27 станцій катодного захисту, що захищають газові мережі від корозії.

Як зазначають у АТ "Рівнегаз", Інвестиційна програма 2021 року відповідає принципам довгострокової стратегії кампанії, а заходи з модернізації підвищать надійність й безпеку експлуатації газорозподільної системи області.

"Всі ці роботи виконуються за рахунок коштів за розподіл природного газу. Тому АТ "Рівнегаз" дякує клієнтам, які своєчасно розраховуються за послуги із розподілу природного газу та просить споживачів не зволікати із розрахунками в майбутньому", - йдеться у повідомленні.