"Ровногаз" взыскивает долги за доставку газа через суд

Более 1,9 тысяч заявлений о взыскании задолженности за услугу по распределению в судебном порядке подали представители АО "Ровногаз". Суд уже вынес ряд решений в пользу предприятия, которые переданы в исполнительную службу. Вскоре будет подано 900 исков против клиентов, долг которых превышает 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По состоянию на начало октября 18 тысяч клиентов АО "Ровногаз" ни разу от начала года не оплатили за распределение газа. Общий долг этих потребителей составляет около 5 млн гривен. Дела в отношении этих потребителей подаются в суд в первую очередь.

"В газовой сфере наблюдается тенденция роста задолженности за предоставленные услуги. Такая ситуация крайне пагубно влияет на возможности газораспределительных предприятий поддерживать в надлежащем состоянии сети и оборудования во время осенне-зимнего периода, когда нагрузка на систему возрастает в разы", — отметил коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Оницький.

В компании отметили, что накопление долгов за доставку газа произошло еще и из-за принятия Верховной радой закона, запрещающего отключать от газоснабжения бытовых потребителей, начислять им штрафы и пеню за несвоевременную оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Часть потребителей восприняли это как разрешение не платить за услуги вообще.

"Мы не применяем санкции за просрочку оплаты за услугу распределения газа. Однако, во время карантина нет моратория на взыскание долгов в судебном порядке. Те условия, что сложились из-за массовых неплатежей, заставляют прибегать к крайним мерам. Поэтому, по состоянию на сегодня, должникам уже направлено почти 65 тысяч сообщений о необходимости оплаты за предоставленную услугу", — пояснил коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

В АО "Ровногаз" еще раз подчеркивают, что принудительное взыскание долгов в судебном порядке приведет к дополнительным финансовым расходам потребителей. Ведь должник должен оплаты не только сумму долга, а судебный сбор, юридическое сопровождение. В то же время, согласно Закону "Об исполнительном производстве", в случае наличия долга, суд может наложить арест на имущество и запретить должнику выезжать за границу.

Услуга по распределению газа заключается в обеспечении надлежащего давления газа для корректной работы газовых приборов и в постоянном и бесперебойном газоснабжении. Это — поддержка надежной работы специалистов аварийно-диспетчерской службы, которые работают в условиях повышенной опасности 24 часа в сутки без выходных и праздников.

"Плата за распределение – это не "деньги за трубы", как у нас часто думают. Это – необходимые средства для содержания газового оборудования и сетей, выполнение капитальных реконструкций и текущих ремонтов, их осовременивание, поддержание надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен в дом каждого потребителя. Главное, что должны понимать наши клиенты, своевременно платя за доставку газа, они инвестируют в свой комфорт", — заверил технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

С началом отопительного сезона АО "Ровногаз" призывает ровенчан не наращивать долги, а своевременно рассчитываться за предоставленные услуги, ведь от этого зависит надежность и безаварийность газоснабжения газоснабжения.