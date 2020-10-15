"Рівнегаз" стягує борги за доставку газу через суд

Понад 1,9 тисяч заяв про стягнення заборгованості за послугу з розподілу у судовому порядку подали представники АТ "Рівнегаз". Суд вже виніс ряд рішень на користь підприємства, які передані у виконавчу службу. Незабаром буде подано 900 позовів проти клієнтів, борг яких перевищує 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Станом на початок жовтня 18 тисяч клієнтів АТ "Рівнегаз" жодного разу від початку року не сплатили за розподіл газу. Загальний борг цих споживачів становить близько 5 млн гривень. Справи щодо цих споживачів подаються до суду першочергово.

"У газовій сфері спостерігається тенденція зростання заборгованості за надані послуги. Така ситуація вкрай згубно впливає на можливості газорозподільних підприємств підтримувати в належному стані мережі й обладнання під час осінньо-зимового періоду, коли навантаження на систему зростає в рази", — зазначив комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Оницький.

У компанії зазначили, що накопичення боргів за доставку газу відбулося ще й через ухвалення Верховною радою закону, що забороняє відключати від газопостачання побутових споживачів, нараховувати їм штрафи і пеню за несвоєчасну оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Частина споживачів сприйняли це як дозвіл не платити за послуги взагалі.

"Ми не застосовуємо санкції за протермінування оплати за послугу розподілу газу. Однак, під час карантину немає мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. Ті умови, що склалися через масові неплатежі, змушують вдаватися до крайніх заходів. Тому, станом на сьогодні, боржникам вже надіслано майже 65 тисяч повідомлень про необхідність оплати за надану послугу", — пояснив комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

У АТ "Рівнегаз" ще раз наголошують, що примусове стягнення боргів у судовому порядку призведе до додаткових фінансових витрат споживачів. Адже боржник повинен оплати не лише суму боргу, а судовий збір, юридичний супровід. Водночас, відповідно до Закону "Про виконавче провадження", у разі наявності боргу, суд може накласти арешт на майно і заборонити боржнику виїжджати за кордон.

Послуга з розподілу газу полягає у забезпеченні належного тиску газу для коректної роботи газових приладів та у постійному та безперебійному газопостачанні. Це — підтримка надійної роботи фахівців аварійно-диспетчерської служби, які працюють в умовах підвищеної небезпеки 24 години на добу без вихідних і свят.

"Плата за розподіл – це не "гроші за труби", як у нас часто думають. Це – необхідні кошти для утримання газового обладнання й мереж, виконання капітальних реконструкцій та поточних ремонтів, їх осучаснення, підтримка належного тиску газу, аби газ був доставлений до оселі кожного споживача. Головне, що повинні розуміти наші клієнти, що своєчасно сплачуючи за доставку газу, вони інвестують у свій комфорт", — запевнив технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

З початком опалювального сезону АТ "Рівнегаз" закликає рівнян не нарощувати борги, а вчасно розраховуватися за надані послуги, адже від цього залежить надійність газопостачання та безаварійність газопостачання.