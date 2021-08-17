"Ровногаз": теплоснабжающие предприятия нарастили долги более чем на 5,4 млн гривен
По состоянию на начало июля сумма долгов тепловиков перед АО "Ровногаз" выросла более чем на 5,4 млн гривен. Такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.
Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".
"В 2021 году предприятия, которые производят тепло для нужд населения, продолжили наращивать задолженность за распределение газа перед АО "Ровногаз". В число крупнейших должников входят предприятия – КП "Дубнокоммунэнергия", КП "Здолбуновкоммунэнергия", КП "Березнекоммунэнергия", КП "Костополькоммунэнергия", КП "Костопольские районные сети", Острожское КП "Теплоэнергия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Ровногаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в течение отопительного сезона.
"Ровногаз" распределяет газ для 20 предприятий коммунально-тепловой энергетики, – отмечает коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький. - Важно, чтобы средства за нашу услугу поступали вовремя. Мы должны их направлять на обслуживание сетей, содержание аварийной службы, работающей круглосуточно и многое другое. Таким образом все должно поддерживаться в надлежащем состоянии, для того, чтобы распределение газа проходило систематически, безаварийно и круглосуточно".
Также, по словам пресс-службы, из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.
"В целом 30% доходов АО "Ровногаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны теплоснабжающих предприятий негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.