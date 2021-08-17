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"Ровногаз": теплоснабжающие предприятия нарастили долги более чем на 5,4 млн гривен

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Ровно, Вторник 17 августа 2021 13:42
"Ровногаз": теплоснабжающие предприятия нарастили долги более чем на 5,4 млн гривен 30% доходов "Ровногаз" получает за услуги распределения газа (104.ua)
Автор: Мария Тарарыева

По состоянию на начало июля сумма долгов тепловиков перед АО "Ровногаз" выросла более чем на 5,4 млн гривен. Такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

"В 2021 году предприятия, которые производят тепло для нужд населения, продолжили наращивать задолженность за распределение газа перед АО "Ровногаз". В число крупнейших должников входят предприятия – КП "Дубнокоммунэнергия", КП "Здолбуновкоммунэнергия", КП "Березнекоммунэнергия", КП "Костополькоммунэнергия", КП "Костопольские районные сети", Острожское КП "Теплоэнергия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что неудовлетворительное состояние расчетов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Ровногаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей. Ведь именно летом осуществляется большая часть работ по установке нового газового оборудования, замены участков газопроводов. Эти меры направлены на обеспечение стабильного газоснабжения в течение отопительного сезона.

"Ровногаз" распределяет газ для 20 предприятий коммунально-тепловой энергетики, – отмечает коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький. - Важно, чтобы средства за нашу услугу поступали вовремя. Мы должны их направлять на обслуживание сетей, содержание аварийной службы, работающей круглосуточно и многое другое. Таким образом все должно поддерживаться в надлежащем состоянии, для того, чтобы распределение газа проходило систематически, безаварийно и круглосуточно".

Также, по словам пресс-службы, из-за системных неплатежей со стороны производителей тепла для нужд населения газораспределительная компания может испытывать проблемы с выплатой заработных плат работникам, которые сейчас активно задействованы в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, принадлежащих государству.

"В целом 30% доходов АО "Ровногаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны теплоснабжающих предприятий негативно сказываются не только на внутреннем финансовом состоянии газораспределительного предприятия, но и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", - говорится в сообщении.

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