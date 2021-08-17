"Рівнегаз": теплопостачальні підприємства наростили борги на понад 5,4 млн гривень

Станом на початок липня сума боргів тепловиків перед АТ "Рівнегаз" зросла на понад 5,4 млн гривень. Така тенденція порушує фінансову стабільність роботи газорозподільного підприємства та стан розрахунків між учасниками ринку.

"В 2021 році підприємства, які виробляють тепло для потреб населення, продовжили нарощувати заборгованість за розподіл газу перед АТ "Рівнегаз". До числа найбільших боржників входять підприємства – КП "Дубнокомуненергія", КП "Здолбунівкомуненергія", КП "Березнекомуненергія", КП "Костопількомуненергія", КП "Костопільські районні мережі", Острозьке КП "Теплоенергія", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що незадовільний стан розрахунків теплопостачальних підприємств негативно впливає на роботу АТ "Рівнегаз" та проведення планових робіт з модернізації газових мереж. Адже саме влітку здійснюється більша частина робіт із встановлення нового газового обладнання, заміни ділянок газопроводів. Ці заходи спрямовані на забезпечення стабільного газопостачання впродовж опалювального сезону.

"Рівнегаз" розподіляє газ для 20 підприємств комунально-теплової енергетики, – зазначає комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький. - Важливо, щоб кошти за нашу послугу надходили вчасно. Ми повинні їх спрямовувати на обслуговування мереж, утримування аварійної служби, що працює цілодобово та багато іншого. Таким чином все має підтримуватися в належному стані, для того, щоб розподіл газу проходив систематично, безаварійно і цілодобово".

Також, за словами прес-служби, через системні неплатежі з боку виробників тепла для потреб населення газорозподільна компанія може відчувати проблеми з виплатою заробітних плат працівникам, які зараз активно задіяні в проектах редизайну та модернізації газових мереж, що належать державі.

"Загалом 30% доходів АТ "Рівнегаз" отримує саме за послуги розподілу газу, надані тепловикам. Тому зменшення рівня розрахунків з боку теплопостачальних підприємств негативно позначаються не лише на внутрішньому фінансовому стані газорозподільного підприємства, а й на його контрагентах. Зокрема, на взаєморозрахунках з ТОВ "Оператор ГТС України", - йдеться у повідомленні.