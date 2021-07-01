"Ровногаз" в течение трех лет инвестировал в газовые сети почти 70 млн гривен

В течение 2018-2020 годов АО "Ровногаз" инвестировал в газораспределительные сети области почти 70 млн гривен. Однако для редизайна системы распределения газа региона этих средств недостаточно.

"С 2018 по 2020 год работники АО "Ровногаз" осуществили реконструкцию почти 20 км газопроводов, заменили 110 отключающих устройств и 62 станции катодной защиты. Заменили 66 устаревших ШГРП на современные и надежные, производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, обновление сетей позволяет уменьшить расход технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа.

"Ежегодно объем и направления инвестиций в газораспределительную систему Ровенской области утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все средства, предусмотренные в тарифе на распределение, в полном объеме инвестируются в газораспределительные сети, основная часть которых государственные. Выполнение инвестпрограммы неуклонно контролирует государственный регулятор", - говорится в сообщении.

Однако, в пресс-службе отметили, что действующий тариф за доставку газа не позволяет АО "Ровногаз" осуществить полноценную модернизацию системы распределения газа. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности.

"В этом году наша компания планирует заменить 10 ГРП и 67 ШГРП, 31 станцию катодной защиты сетей от коррозии. Кроме того, 4573 дома получат новые КБРТ. В планах замена поврежденных участков газопроводов и задвижек стоимостью 12,5 млн грн", - отметил технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

По словам пресс-службы, средства из тарифа за распределение природного газа являются основным источником инвестиций АО "Ровногаз".

"Поэтому компания призывает потребителей своевременно оплачивать услуги. Это даст возможность выполнять в срок все запланированные мероприятия и обеспечивать стабильное и безаварийное газоснабжение для 265 тысяч потребителей Ровенской области", - говорится в сообщении.