"Рівнегаз" впродовж трьох років інвестував у газові мережі майже 70 млн гривень

Впродовж 2018-2020 років АТ "Рівнегаз" інвестував в газорозподільні мережі області майже 70 млн гривень. Проте для редизайну системи розподілу газу регіону цих коштів недостатньо.

"З 2018 по 2020 рік працівники АТ "Рівнегаз" здійснили реконструкцію майже 20 км газопроводів, замінили 110 відключаючих пристроїв та 62 станції катодного захисту. Замінили 66 застарілих ШГРП на сучасні та надійні, виробництва Львівського заводу RGC Production", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, оновлення мереж дозволяє зменшити витрати технологічного газу, тобто в довгостроковій перспективі зменшує навантаження на споживачів газу.

"Щороку обсяг та напрямки інвестицій у газорозподільну систему Рівненської області затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Усі кошти, передбачені у тарифі на розподіл, у повному обсязі інвестуються у газорозподільні мережі, основна частина яких державні. Виконання інвестпрограми неухильно контролює державний регулятор", - йдеться у повідомленні.

Однак, у прес-службі наголосили, що діючий тариф за доставку газу не дає змоги АТ "Рівнегаз" здійснити повноцінну модернізацію системи розподілу газу. У тому числі і мереж, що перебувають у державній власності.

"Цьогоріч наша компанія планує замінити 10 ГРП та 67 ШГРП, 31 станцію катодного захисту мереж від корозії. Окрім того, 4573 будинки отримають нові КБРТ. У планах заміна пошкоджених ділянок газопроводів та засувок вартістю 12,5 млн грн" - зазначив технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

За словами прес-служби, кошти з тарифу за розподіл природного газу є основним джерелом інвестицій АТ "Рівнегаз".

"Тож компанія закликає споживачів своєчасно оплачувати послуги. Це дасть змогу виконувати в строк усі заплановані заходи і забезпечувати стабільне і безаварійне газопостачання для 265 тисяч споживачів Рівненської області", - йдеться у повідомленні.