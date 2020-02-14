"Ровногаз Сбыт": каждый седьмой платеж за газ осуществляется через интернет

В 2019 году более 42 тыс. клиентов ООО "Ровнегаз Сбыт" оплачивали газ онлайн. Сейчас для потребителей области действует пять платежных онлайн-сервисов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 1 января 2020 года компания "Ровногаз Сбыт" наладила работу с пятью платежными системами: EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад24 и Приват24. Оплата за газ через интернет осуществляется любыми платежными картами Visa и MasterCard. О наличии и размере комиссии платежные сервисы информируют плательщиков в процессе осуществления операции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что мобильные приложения с каждым годом набирают популярности среди потребителей газа области. Одним из самых популярных у ровенчан является Viber. По состоянию на 1 февраля 2020 года в Viber зарегистрировались свыше 13200 потребителей Ровенской области.

По словам пресс-службы, чат-бот 7104ua в мессенджере Viber позволяет не только подать показания счетчика и оплатить за газ, но и скачать ежемесячный счет в формате PDF.

"Использование различных онлайн-сервисов создает дополнительный комфорт клиентам компании и открывает возможности для экономии средств и времени. Имея доступ к интернету и банковскую карту, услуги газоснабжения можно оплатить независимо от времени и места пребывания. Выбрать сервис для расчетов можно в Личном кабинете на сайте 104.ua, или непосредственно на страницах сервисов", - говорит директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

В пресс-службе также подчеркнули, что компания оплачивает банковский комиссионный сбор по каждому оплаченному счету в размере 0,3%. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 30.09.2015 года №792 "Об обеспечении проведения расчетов за природный газ". Однако, по словам пресс-службы, ряд банков и сервисов при оплате за газ дополнительно взимают с потребителей собственный комиссионный сбор и самостоятельно определяют его размер.