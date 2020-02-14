"Рівнегаз Збут": кожен сьомий платіж за газ здійснюється через інтернет

У 2019 році понад 42 тис. клієнтів ТОВ "Рівнегаз Збут" оплачували газ онлайн. Зараз для споживачів області діє п’ять платіжних онлайн-сервісів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на 1 січня 2020 року компанія "Рівнегаз Збут" налагодила роботу з п’ятьма платіжними системами: EasyPay, Portmone, Ipay, Ощад24 і Приват24. Оплата за газ через інтернет здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і MasterCard. Про наявність та розмір комісії платіжні сервіси інформують платників в процесі здійснення операції", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що мобільні додатки з кожним роком набирають популярності серед споживачів газу області. Одним із найпопулярніших у рівнян є Viber. Станом на 1 лютого 2020 року у Viber зареєструвалися понад 13200 споживачів Рівненської області.

За словами прес-служби, чат-бот 7104ua у месенджері Viber дає змогу не тільки подати показання лічильника та оплатити за газ, а й завантажити щомісячний рахунок у форматі PDF.

"Використання різних онлайн-сервісів створює додатковий комфорт клієнтам компанії і відкриває можливості для економії коштів і часу. Маючи доступ до інтернету і банківську карту, послуги з газопостачання можна сплатити незалежно від часу і місця перебування. Вибрати сервіс для розрахунків можна в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, або безпосередньо на сторінках сервісів", - говорить директор ТОВ "Рівнегаз Збут" Леонід Кошельник.

У прес-службі також наголосили, що компанія оплачує банківський комісійний збір по кожному оплаченому рахунку в розмірі 0,3%. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року №792 "Про забезпечення проведення розрахунків за природний газ". Однак, за словами прес-служби, ряд банків і сервісів при оплаті за газ додатково стягують з споживачів власний комісійний збір і самостійно визначають його розмір.