"Ровногаз Сбыт": 72% клиентов задолжали за потребленный газ

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В случае наличия просроченной задолженности компания вынуждена осуществить мероприятия по прекращению газоснабжения

По состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность за газ имеют более 72% клиентов ООО "Ровногаз Сбыт". Общий размер задолженности за услуги газоснабжения бытовых потребителей Ровенской области составляет 294 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно правилам поставки природного газа, утвержденных НКРЭКУ, в случае неуплаты за потребленный газ поставщик имеет право осуществить мероприятия по прекращению газоснабжения, отметили в пресс-службе.

"Кабинетом Министров Украины определено "Ровногаз Сбыт" поставщиком природного газа со специальными обязанностями для жителей Ровенской области. Компания получает газ от НАК "Нафтогаз Украины" для потребностей населения, при условии осуществления расчетов. Когда клиенты не платят за потребленный газ, возникает цепь неплатежей, который может привести к прекращению поставок газа для всей области", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам "Ровногаз Сбыта" Татьяна Парфенюк.

ООО "Ровногаз Сбыт" обращается к потребителям с просьбой своевременно рассчитываться за потребленный газ и ежемесячно с 1 по 5 число передавать показания счетчика. По словам пресс-службы, в случае наличия просроченной задолженности компания вынуждена осуществить мероприятия по прекращению газоснабжения. На сегодня в Ровенской области отключены от газоснабжения 1325 потребителей, которые имеют значительные долги за полученные услуги.

В пресс-службе также отметили, что для возобновления поставок природного топлива потребителю необходимо погасить задолженность и оплатить услуги по отключению и подключению к газу. В некоторых случаях их стоимость может составить несколько тысяч гривен.

"Если клиент "Ровногаз Сбыта" не может самостоятельно оплачивать газ, нужно обратиться в управление по вопросам социальной защиты населения для оформления субсидии. Помощь на оплату за газ малообеспеченным семьям оказывает государство, при обращении граждан", - говорится в сообщении.