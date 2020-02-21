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"Рівнегаз Збут": 72% клієнтів боргують за спожитий газ

Новини » Енергетика     21.02.2020 - 14:16
"Рівнегаз Збут": 72% клієнтів боргують за спожитий газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

В разі наявності простроченої заборгованості компанія вимушена здійснити заходи з припинення газопостачання

Станом на 1 лютого 2020 року заборгованість за газ мають понад 72% клієнтів ТОВ "Рівнегаз Збут". Загальний розмір заборгованості за послуги газопостачання побутових споживачів Рівненської області становить 294 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відповідно до правил постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, в разі несплати за спожитий газ постачальник має право здійснити заходи з припинення газопостачання, зазначили у прес-службі.

"Кабінетом Міністрів України визначено "Рівнегаз Збут" постачальником природного газу зі спеціальними обов’язками для мешканців Рівненської області. Компанія отримує газ від НАК "Нафтогаз України" для потреб населення, за умови здійснення розрахунків. Коли клієнти не платять за спожитий газ, виникає ланцюг неплатежів, який може призвести до припинення поставок газу для всієї області", - зазначила начальник відділу з продажів фізичним особам "Рівнегаз Збуту" Тетяна Парфенюк.

ТОВ "Рівнегаз Збут" звертається до споживачів з проханням вчасно розраховуватися за спожитий газ і щомісяця з 1 по 5 число передавати показання лічильника. За словами прес-служби, в разі наявності простроченої заборгованості компанія вимушена здійснити заходи з припинення газопостачання. На сьогодні в Рівненській області відключено від газопостачання 1325 споживачів, які мають значні борги за отримані послуги.

У прес-службі також зазначили, що для відновлення постачання природного палива споживачу необхідно погасити заборгованість та оплатити послуги з відключення та підключення до газу. В деяких випадках їх вартість може скласти кілька тисяч гривень.

"Якщо клієнт "Рівнегаз Збуту" не може самостійно оплачувати газ, потрібно звернутись до управління з питань соціального захисту населення, для оформлення субсидії. Допомогу на оплату за газ малозабезпеченим родинам надає держава, при зверненні громадян", - йдеться у повідомленні.

В січні 90% клієнтів "Харківгаз Збуту" своєчасно розрахувались за газ Клієнти "Волингазу" з автономним опаленням сплатять за доставку газу на 27% менше
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