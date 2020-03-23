"Ровногаз": регулятор установил минимальную плату за доставку газа

НКРЭКУ утвердило минимальный размер платы за доставку. Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, которые потребляют газ меньше девяти месяцев и не пользовались газом. Размер минимального платежа в Ровенской области составит от 3,9 до 31,4 гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

6 марта Регулятор принял постановление 580, которая предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребление природного газа меньше чем дев'ять месяцев;

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования

Домохозяйство с газовой плитой 3,9 грн Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 12,6 грн Домохозяйство с автономным отоплением 31,4 грн

"Обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, осуществят перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа".

"Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно, рассчитано из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру квартиры или дома", - говорится в сообщении.