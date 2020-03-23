"Рівнегаз": регулятор встановив мінімальну плату за доставку газу

Нова ціна діятиме з 1 січня 2020 року
НКРЕКП затвердило мінімальний розмір плати за доставку. Рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців і які не користувались газом. Розмір мінімального платежу у Рівненській області становитиме від 3,9 до 31,4 гривень на місяць. Про це повідомляє прес-служба АТ "Рівнегаз".
6 березня Регулятор схвалив постанову 580, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:
Розмір мінімальної плати, в залежності від наявності газового обладнання
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Домогосподарство з газовою плитою
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3,9грн
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Домогосподарство з плитою та газовою колонкою
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12,6 грн
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Домогосподарство з автономним опаленням
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31,4 грн
"Оновлені рахунки споживачі отримають в квітні місяці. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, здійснять перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру", - йдеться у повідомленні.
За словами прес-служби, для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу".
"Розмір мінімальної плати для домогосподарств, що використовують газ комплексно, розраховано з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку", - йдеться у повідомленні.