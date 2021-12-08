"Ровногаз" предлагает комплексную услугу по замене газовых котлов на энергоэффективные

В 2021 году АО "Ровногаз" предложило потребителям природного газа новую услугу - продажу газового оборудования. Новые образцы отопительной техники значительно энергоэффективнее по сравнению с котлами 10-15 летней давности.

Поэтому компания предлагает новую услугу - индивидуальный подбор газового оборудования под потребности клиента. Всего потребителями природного газа было приобретено 156 котлов. Владельцы новой техники имели возможность оценить ее преимущества уже в начале отопительного сезона. Ведь замена старого оборудования на новое, с новыми комплектующими, приводит к экономии. Коэффициент полезного действия (КПД) старых котлов намного ниже, потому что их основные теплообменники изготовляли из стали или чугуна, а в современных они изготовлены из нержавеющей стали или меди.

Благодаря тому, что производители внедряют новейшие технологии, котлы становятся экономнее. Так, в сентябре market.104.ua вывело на рынок собственный котел 104.ua Model T. Он позволяет экономить до 40% газа в отопительный период.

Котел имеет энергоэффективную систему теплообменников. Эта модель предназначена для отопления и подогрева воды в квартирах и частных домах и ее КПД равен 92%. К тому же котел - безопасен, ведь выброс продуктов сгорания природного газа выводится турбиной наружу, за пределы помещения.

Энергоэффективное газовое оборудование легко выбрать онлайн на сайте market.104.ua . На нем имеется широкий выбор современной и энергоэффективной техники, детальным описанием и характеристикой. А если еще останутся вопросы – Вас проконсультирует менеджер по телефону 0 800 304 104. Там же можно заказать услугу "Перезвонить мне".

Все оборудование сертифицировано и соответствует международным стандартам качества. А компания "Ровногаз" осуществит монтаж, первый пуск газа, а также предоставит гарантию и обслуживание.