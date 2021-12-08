"Рівнегаз" пропонує комплексну послугу по заміні газових котлів на енергоефективні

У 2021 році АТ "Рівнегаз" запропонувало споживачам природного газу нову послугу - продаж газового обладнання. Нові зразки опалювальної техніки значно енергоефективніші у порівнянні з котлами 10-15 річної давнини.

Тож компанія пропонує нову послугу - індивідуальний підбір газового обладнання під потреби клієнта. Всього споживачами природного газу було придбано 156 котлів. Власники нової техніки мали нагоду оцінити її переваги вже на початку опалювального сезону. Адже заміна старого обладнання на нове, з новими комплектуючими, призводить до економії. Коефіцієнт корисної дії (ККД) старих котлів набагато нижчий, тому що їхні основні теплообмінники виготовляли зі сталі або чавуну, а в сучасних вони виготовлені з нержавіючої сталі або міді.

Завдяки тому, що виробники впроваджують новітні технології, котли стають економнішими. Так, у вересні market.104.ua вивело на ринок власний котел 104.ua Model T. Він дозволяє заощаджувати до 40% газу в опалювальний період.

Котел має енергоефективну систему теплообмінників. Ця модель призначена для опалення і підігріву води в квартирах і приватних будинках і її ККД дорівнює 92%. До того ж котел - безпечний, адже викид продуктів згоряння природного газу виводиться турбіною назовні, за межі помешкання.

Енергоефективне газове обладнання легко обрати онлайн на сайті market.104.ua . На ньому наявний широкий вибір сучасної та енергоефективної техніки, вичерпним описом та характеристикою. А якщо ще залишаться запитання – Вас проконсультує менеджер за номером 0 800 304 104. Там же можна замовити послугу "Передзвонити мені".

Все обладнання сертифіковане та відповідає міжнародним стандартам якості. А компанія "Рівнегаз" здійснить монтаж, перший пуск газу, а також надасть гарантію та обслуговування.