"Ровногаз" предлагает клиентам техобслуживание по акционной цене

В газораспределительной компании призывают 265 тысяч потребителей природного газа Ровенской области провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей.

"Статистика показывает, что треть вызовов аварийно-диспетчерской службы газа – утечки на газовых сетях. Связано это с несвоевременным проведением технического обслуживания внутренних газопроводов. Наше предприятие предлагает своим клиентам заключить договор на техническое обслуживание внутренних сетей – его стоимость составляет 300 гривен в год", – отметил начальник отдела технического обслуживания АО "Ровногаз" Роман Кутира.

Согласно условиям договора, газораспределительное предприятие предоставляет следующий перечень работ по техническому обслуживанию внутренних сетей:

∙ обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору,

∙ приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

∙ осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома,

∙ проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах,

∙ устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Заключение договора происходит на добровольных началах. Газораспределительная компания обязуется качественно оказывать услуги, а клиент (потребитель) должен обеспечить работникам АО "Ровногаз" свободный доступ к внутренним газовым сетям для выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.