"Ровногаз" предлагает клиентам техобслуживание по акционной цене

АО "Ровногаз" разработало годовую акционную цену для своих клиентов на проведение технического обслуживания внутренних сетей во избежание аварийных ситуаций. Согласно закону, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.
Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".
В газораспределительной компании призывают 265 тысяч потребителей природного газа Ровенской области провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей.
"Статистика показывает, что треть вызовов аварийно-диспетчерской службы газа – утечки на газовых сетях. Связано это с несвоевременным проведением технического обслуживания внутренних газопроводов. Наше предприятие предлагает своим клиентам заключить договор на техническое обслуживание внутренних сетей – его стоимость составляет 300 гривен в год", – отметил начальник отдела технического обслуживания АО "Ровногаз" Роман Кутира.
Согласно условиям договора, газораспределительное предприятие предоставляет следующий перечень работ по техническому обслуживанию внутренних сетей:
∙ обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору,
∙ приборный контроль на плотность соединений газопроводов,
∙ осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома,
∙ проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах,
∙ устранение утечек на муфтовых соединениях.
"Заключение договора происходит на добровольных началах. Газораспределительная компания обязуется качественно оказывать услуги, а клиент (потребитель) должен обеспечить работникам АО "Ровногаз" свободный доступ к внутренним газовым сетям для выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.