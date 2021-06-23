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"Ровногаз" предлагает клиентам техобслуживание по акционной цене

Автор: Мария Тарарыева

АО "Ровногаз" разработало годовую акционную цену для своих клиентов на проведение технического обслуживания внутренних сетей во избежание аварийных ситуаций. Согласно закону, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.

Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаза".

В газораспределительной компании призывают 265 тысяч потребителей природного газа Ровенской области провести техническое обслуживание внутренних газовых сетей.

"Статистика показывает, что треть вызовов аварийно-диспетчерской службы газа – утечки на газовых сетях. Связано это с несвоевременным проведением технического обслуживания внутренних газопроводов. Наше предприятие предлагает своим клиентам заключить договор на техническое обслуживание внутренних сетей – его стоимость составляет 300 гривен в год", – отметил начальник отдела технического обслуживания АО "Ровногаз" Роман Кутира.

Согласно условиям договора, газораспределительное предприятие предоставляет следующий перечень работ по техническому обслуживанию внутренних сетей:

∙ обследование газовой сети на предмет возможных утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовому прибору,

∙ приборный контроль на плотность соединений газопроводов,

∙ осмотр и проверку герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома,

∙ проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах,

∙ устранение утечек на муфтовых соединениях.

"Заключение договора происходит на добровольных началах. Газораспределительная компания обязуется качественно оказывать услуги, а клиент (потребитель) должен обеспечить работникам АО "Ровногаз" свободный доступ к внутренним газовым сетям для выполнения работ по техническому обслуживанию внутренних газовых сетей", - говорится в сообщении.

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Ровногаз