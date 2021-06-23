"Рівнегаз" пропонує клієнтам техобслуговування за акційною ціною

У газорозподільній компанії закликають 265 тисяч споживачів природного газу Рівненської області провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.

"Статистика показує, що третина викликів аварійно-диспетчерської служби газу – витоки на газових мережах. Пов’язано це із несвоєчасним проведенням технічного обслуговування внутрішніх газопроводів. Наше підприємство пропонує своїм клієнтам укласти договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж – його вартість становить 300 гривень на рік", – зазначив начальник відділу технічного обслуговування АТ "Рівнегаз" Роман Кутира.

Відповідно до умов договору, газорозподільне підприємство надає наступний перелік робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж:

∙ обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу,

∙ приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів,

∙ огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

∙ перевірка працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

∙ усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

"Укладення договору відбувається на добровільних засадах. Газорозподільна компанія зобов’язується якісно надавати послуги, а клієнт (споживач) має забезпечити працівникам АТ "Рівнегаз" вільний доступ до внутрішніх газових мереж для виконання робіт з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться у повідомленні.