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"Рівнегаз" пропонує клієнтам техобслуговування за акційною ціною

Автор: Марія Тарариєва

АТ "Рівнегаз" розробило річну акційну ціну для своїх клієнтів на проведення технічного обслуговування внутрішніх мереж для уникнення аварійних ситуацій. Відповідно до закону, відповідальність за внутрішні мережі та газове обладнання у квартирах й приватних будинках несуть їх власники.

Про це повідомляє прес-служба "Рівнегазу".

У газорозподільній компанії закликають 265 тисяч споживачів природного газу Рівненської області провести технічне обслуговування внутрішніх газових мереж.

"Статистика показує, що третина викликів аварійно-диспетчерської служби газу – витоки на газових мережах. Пов’язано це із несвоєчасним проведенням технічного обслуговування внутрішніх газопроводів. Наше підприємство пропонує своїм клієнтам укласти договір на технічне обслуговування внутрішніх мереж – його вартість становить 300 гривень на рік", – зазначив начальник відділу технічного обслуговування АТ "Рівнегаз" Роман Кутира.

Відповідно до умов договору, газорозподільне підприємство надає наступний перелік робіт з технічного обслуговування внутрішніх мереж:

∙ обстеження газової мережі на предмет можливих витоків газу від вводу до будинку (квартири) до газового приладу,

∙ приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів,

∙ огляд наявності та перевірку герметичності футлярів у місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку,

∙ перевірка працездатності і змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах,

∙ усунення витоків на муфтових з’єднаннях.

"Укладення договору відбувається на добровільних засадах. Газорозподільна компанія зобов’язується якісно надавати послуги, а клієнт (споживач) має забезпечити працівникам АТ "Рівнегаз" вільний доступ до внутрішніх газових мереж для виконання робіт з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж", - йдеться у повідомленні.

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Рівнегаз