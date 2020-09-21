"Ровногаз" осуществляет бесплатную поверку счетчиков газа для бытовых потребителей

Специалисты АО "Ровногаз" с начала года выполнили периодическую поверку более 10 тысяч приборов учета голубого топлива, которые используются для учета потребленного газа населением. Такая услуга бесплатная и включает - демонтаж, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание и связанный с этой поверкой ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из всех поверенных счетчиков более 3 тысяч оказались непригодными к дальнейшей эксплуатации. Их заменили на новые или отремонтировали за счет газораспределительной компании", - говорится в сообщении.

Поверка счетчиков, которую осуществляет ГП "Ровностандартметрология", должно происходить раз в восемь лет. На период снятия прибора для проведения периодической поверки АО "Ровногаз" устанавливает счетчики газа из обменного фонда.

"Поверка счетчика определяет погрешности учета газа, поэтому в ее проведении заинтересованы и клиенты, и газораспределительное предприятие, - отмечает главный метролог АО "Ровногаз" Алексей Тарасюта. – Во время проверки, к сожалению, приходится выявлять факты повреждения счетчиков и несанкционированного вмешательства в работу измерительного устройства, вот и в этом году мы уже выявили 152 таких случаев. Акцентирую на том, что потребитель-нарушитель вынужден оплатить стоимость услуг поверки, новый счетчик и возместить причиненные убытки, поэтому потратит гораздо больше, чем незаконно сэкономил".

АО "Ровногаз" напоминает клиентам, что бытовой потребитель должен обеспечить доступ представителям газовой компании к счетчику газа после предъявления ими соответствующих служебных удостоверений.