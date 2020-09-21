"Рівнегаз" здійснює безкоштовну повірку лічильників газу для побутових споживачів

Спеціалісти АТ "Рівнегаз" з початку року виконали періодичну повірку понад 10 тисяч приладів обліку блакитного палива, які використовуються для обліку газу спожитого населенням. Така послуга безкоштовна і включає - демонтаж, транспортування, монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з цією повіркою ремонт.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Із усіх повірених лічильників понад 3 тисячі виявилися непридатними до подальшої експлуатації. Їх замінили на нові або відремонтували коштом газорозподільної компанії", - йдеться у повідомленні.

Повірка лічильників, яку здійснює ДП "Рівнестандартметрологія", має відбуватися раз на вісім років. На період зняття приладу для проведення періодичної повірки АТ "Рівнегаз" встановлює лічильники газу з обмінного фонду.

"Повірка лічильника визначає похибки обліку газу, тому в її проведенні зацікавленні й клієнти, й газорозподільне підприємство, - зазначає головний метролог АТ "Рівнегаз" Олексій Тарасюта. – Під час перевірки, на жаль, доводиться виявляти факти пошкодження лічильників та несанкціонованого втручання в роботу вимірювального пристрою, ось і цьогоріч ми вже виявили 152 таких випадків. Акцентую на тому, що споживач-порушник змушений оплатити вартість послуг повірки, новий лічильник та відшкодувати завдані збитки, тож витратить набагато більше, ніж незаконно зекономив".

АТ "Рівнегаз" нагадує клієнтам, що побутовий споживач повинен забезпечити доступ представникам газової компанії до лічильника газу після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень.