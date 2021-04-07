"Ровногаз" осуществил подключение и реконструкцию на 1300 объектах

Специалисты АО "Ровногаз" ежегодно проводят реконструкцию систем газоснабжения на около 700 объектах. Это работы по установке газовых счетчиков, замены и переносу существующих газовых приборов, установка дополнительного газопотребляющего оборудования.

"Специалисты АО "Ровногаз" имеют многолетний опыт и владеют новейшими технологиями, что дает возможность выполнять работы любого уровня сложности. Все сотрудники, которые проводят реконструкцию системы газоснабжения, постоянно подтверждают свою квалификацию, ведь газовая отрасль ошибок не прощает", - отмечает и.о. директора по капитальному строительству АО "Ровногаз" Надежда Володько.

Клиентам, которые планируют осуществить реконструкцию, заменить оборудование, АО "Ровногаз" советует обратиться в 104.ua Клиентское пространство.

"Здесь каждого клиента встречает Персональный менеджер, который сопровождает клиента на всех этапах работ и помогает подобрать современное газовое оборудование, которое позволит экономить на потреблении ресурса до 30%. Использование энергии природного газа можно полностью автоматизировать в зависимости от температуры воздуха, дня недели и времени суток. Это обеспечит эффективность и высокий уровень комфорта", - говорится в сообщении.