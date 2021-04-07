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"Рівнегаз" здійснив підключення та реконструкцію на 1300 об'єктах

Автор: Марія Тарариєва

Фахівці АТ "Рівнегаз" щорічно проводять реконструкцію систем газопостачання на близько 700 об'єктах. Це роботи з встановлення газових лічильників, заміни та перенесення існуючих газових приладів, встановлення додаткового газоспоживаючого обладнання.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Спеціалісти АТ "Рівнегаз" мають багаторічний досвід та володіють новітніми технологіями, що дає змогу виконувати роботи будь-якого рівня складності. Усі співробітники, які проводять реконструкцію системи газопостачання, постійно підтверджують свою кваліфікацію, адже газова галузь помилок не пробачає", - зазначає в.о. директора з капітального будівництва АТ "Рівнегаз" Надія Володько.

Клієнтам, які планують здійснити реконструкцію, замінити обладнання, АТ "Рівнегаз" радить звернутися до 104.ua Клієнтського простору.

"Тут кожного клієнта зустрічає Персональний менеджер, який супроводжує клієнта на усіх етапах робіт і допомагає підібрати сучасне газове обладнання, яке дозволить економити на споживанні ресурсу до 30%. Використання енергії природного газу можна повністю автоматизувати залежно від температури повітря, дня тижня і часу доби. Це забезпечить ефективність та високий рівень комфорту", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Рівнегаз
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