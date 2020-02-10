"Ровногаз": новые тарифы на доставку позволят повысить зарплаты газовиков

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На данный момент штат компании укомплектован на 88,8%

Новые тарифы на доставку газа позволят АО "Ровногаз" увеличить среднюю зарплату на предприятии на 18%. Но уровень оплаты труда сотрудников остается ниже средней зарплаты в промышленности по области. АО "Ровногаз" продолжать конструктивный диалог с НКРЭКУ, чтобы газовики имели достойную оплату труда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На протяжении последних лет средняя заработная плата АО "Ровногаз", предусмотренная в тарифе, составляла 3903 гривен в месяц. Сотрудники компании получали высокую оплату труда. По словам пресс-службы, АО "Ровногаз" нашло возможность выплачивать работникам 8832 гривен в месяц.

"Чтобы сети работали безаварийно и бесперебойно, чтобы своевременно на вызовы выезжали бригады аварийно-диспетчерских служб, чтобы оперативно производился ремонт, замена и обслуживание газопроводов, осуществлялась поверка и замена счетчиков, обслуживание абонентов в центрах обслуживания клиентов, в АО "Ровногаз" решили повысить заработные платы сотрудникам. Это стало возможным благодаря направления ресурсов на заработные платы с других статей расходов. При этом накапливались долги перед контрагентами и поставщиками. Однако квалифицированные и опытные сотрудники для газораспределительного предприятия - главный приоритет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новые тарифы на распределение позволят в этом году пересмотреть и увеличить действующие заработные платы. С января в АО "Ровногаз" они составят 11200 грн в месяц. Но это не позволит компании выдерживать конкуренцию за ценные кадры на рынке труда, говорят в компании.

"Мы хотим стимулировать и удерживать лучшие кадры за счет достойной оплаты труда. Ведь АО "Ровногаз" является сервисной компанией. И уровень оплаты труда сказывается на качестве обслуживания клиентов, - говорит Виктория Головатчик, начальник управления по персоналу АО "Ровногаз". - Поэтому мы будем настаивать, чтобы заработные платы наших работников были не меньшими среднюю заработную плату по промышленности в соответствующей области".

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что АО "Ровногаз" продолжает инвестировать в своих сотрудников. "Под брендом РГК уже открыт первый центр обучения и развития, сеть которых впоследствии заработает по всей Украине. Там проводят обучение и развитие линейного персонала. Также продолжается активное сотрудничество с ведущими украинскими бизнес-школами, которые работают с работниками среднего звена и готовят кадровый резерв для всех газораспределительных предприятий", - говорится в сообщении.