"Рівнегаз": нові тарифи на доставку дозволять підвищити зарплати газовиків

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На даний момент штат компанії укомплектований на 88,8%

Нові тарифи на доставку газу дозволять АТ "Рівнегаз" збільшити середню зарплату на підприємстві на 18%. Але рівень оплати праці співробітників залишається нижчим за середні зарплати в промисловості по області. АТ "Рівнегаз" продовжуватиме конструктивний діалог з НКРЕКП, щоб газовики мали достойну оплату праці. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Впродовж останніх років середня заробітна плата АТ "Рівнегаз", передбачена в тарифі, складала 3903 гривень на місяць. Співробітники компанії отримували вищу оплату праці. За словами прес-служби, АТ "Рівнегаз" знайшло можливість виплачувати працівникам 8832 гривень на місяць.

"Щоб мережі працювали безаварійно і безперебійно, щоб своєчасно на виклики виїжджали бригади аварійно-диспетчерських служб, щоб оперативно проводився ремонт, заміна та обслуговування газопроводів, здійснювалася повірка та заміна лічильників, обслуговування абонентів у центрах обслуговування клієнтів, у АТ "Рівнегаз" вирішили підвищити заробітні плати співробітникам. Це стало можливим завдяки спрямування ресурсів на заробітні плати з інших статей витрат. При цьому накопичувалися борги перед контрагентами і постачальниками. Однак кваліфіковані та досвідчені співробітники для газорозподільного підприємства - головний пріоритет", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що нові тарифи на розподіл дозволять в цьому році переглянути і збільшити діючі заробітні плати. З січня у АТ "Рівнегаз" вони складатимуть 11200 грн на місяць. Але це не дозволить компанії витримувати конкуренцію за цінні кадри на ринку праці, говорять у компанії.

"Ми хочемо стимулювати і утримувати кращі кадри за рахунок достойної оплати праці. Адже АТ "Рівнегаз" є сервісною компанією. І рівень оплати праці позначається на якості обслуговування клієнтів, - говорить Вікторія Головатчик, начальник управління з персоналу АТ "Рівнегаз". - Тому ми будемо наполягати, щоб заробітні плати наших працівників були не меншими за середню заробітну плату по промисловості у відповідній області".

Разом з тим у прес-службі наголосили, що АТ "Рівнегаз" продовжує інвестувати в своїх співробітників. "Під брендом РГК вже відкрито перший центр навчання та розвитку, мережа яких згодом запрацює по всій Україні. Там проводять навчання та розвиток лінійного персоналу. Також продовжується активне співробітництво з провідними українськими бізнес-школами, які працюють з працівниками середньої ланки і готують кадровий резерв для всіх газорозподільних підприємств", - йдеться у повідомленні.