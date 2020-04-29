"Ровногаз": количество онлайн-платежей за доставку увеличилась на 50%

С 1 марта по 27 апреля более 33,3 тысячи клиентов АО "Ровногаз" воспользовались онлайн-сервисами для оплаты услуг по доставке газа, заплатив почти 5 млн грн. Тогда как за январь-февраль этого года количество плательщиков, которая отдала предпочтение такому виду расчетов была вдвое меньше. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Карантин внес коррективы в работу всех служб и подразделений. Так за полтора месяца дистанционной работы АО "Ровногаз" сохраняется тенденция увеличения расчетов за доставку газа онлайн", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, на протяжении марта-апреля АО "Ровногаз" получило от банков и платежных сервисов 74,5 тысячи оплат за услуги по доставке газа, в которых не указаны номера лицевого счета или адрес плательщика. До того времени, пока владельца уплаченных денежных средств не определена, платежи неидентифицируемые. В то время как на лицевых счетах клиентов накапливается задолженность.

"Если клиент компании в течение двух недель после оплаты в онлайн-сервисах 104.ua не видит зачислений денежных средств на свой лицевой счет, есть все основания считать, что они поступили из банковского учреждения или платежного сервиса без необходимых реквизитов плательщика. В таком случае, нужно предоставить квитанцию, которая является подтверждением проведенной оплаты, - говорит коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

АО "Ровногаз" напоминает потребителям о необходимости обязательно указывать лицевой счет и адрес, а также сохранять квитанции об оплате. Это даст возможность причислить и идентифицировать средства, уплаченные за доставку газа.

"Во время карантинных ограничений отправить скан-копию квитанции можно на электронный адрес info@rvgas.com.ua, с указанием лицевого счета и адреса. "Ровногаз" благодарит всех клиентов, которые осуществили своевременную оплату услуги по распределению газа. Это позволяет обеспечивать стабильную и бесперебойную работу газовых сетей в области, работу аварийной службы, особенно в этот не простой период карантинных ограничений. Поэтому просим потребителей платить за услуги газоснабжения вовремя. Эти средства нужны для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что оплатить по доставке газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua: личного кабинета на сайте 104.ua чат-боту "7104ua" в Viber или Telegram, мобильного приложения 104Mobile для Android, мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone.

"Также потребители АО "Ровногаз" могут воспользоваться экспресс-регистрацией, что позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Нужно лишь позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 01-01-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему", - говорится в сообщении.