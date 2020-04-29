"Рівнегаз": кількість онлайн платежів за доставку збільшилась на 50%

З 1 березня по 27 квітня понад 33,3 тисячі клієнтів АТ "Рівнегаз" скористалися онлайн-сервісами для оплати послуг за доставку газу, сплативши майже 5 млн грн. Тоді як за січень-лютий цього року кількість платників, яка віддала перевагу такому виду розрахунків була вдвічі меншою. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Карантин вніс корективи у роботу всіх служб та підрозділів. Так за півтора місяця дистанційної роботи АТ "Рівнегаз" зберігається тенденція збільшення розрахунків за доставку газу онлайн", - йдеться у повідомленні.

Проте, за словами прес-служби, впродовж березня-квітня АТ "Рівнегаз" отримало від банків та платіжних сервісів 74,5 тисячі оплат за послуги з доставки газу, в яких не зазначені номери особового рахунку або адреса платника. До того часу, поки власника сплачених коштів не визначено, платежі неідентифіковані. В той час як на особових рахунках клієнтів накопичується заборгованість.

"Якщо клієнт компанії впродовж двох тижнів після оплати у онлайн-сервісах 104.ua не бачить зарахувань коштів на свій особовий рахунок, є всі підстави вважати, що вони надійшли з банківської установи або платіжного сервісу без необхідних реквізитів платника. У такому випадку, потрібно надати квитанцію, яка є підтвердженням проведеної оплати, - говорить комерційний директор АТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

АТ "Рівнегаз" нагадує споживачам про необхідність обов’язково вказувати особовий рахунок і адресу, а також зберігати квитанції про оплату. Це дасть змогу зарахувати та ідентифікувати кошти, сплачені за доставку газу.

"Під час карантинних обмежень надіслати скан-копію квитанції можна на електронну адресу info@rvgas.com.ua, із зазначенням особового рахунку та адреси. "Рівнегаз" дякує всім клієнтам, які здійснили своєчасну оплату послуги за розподіл газу. Це дає змогу забезпечувати стабільну та безперебійну роботу газових мереж в області, роботу аварійної служби, особливо у цей не простий період карантинних обмежень. Тому просимо споживачів сплачувати за послуги газопостачання вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення діяльності компанії та оплати праці газовиків", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що сплатити за доставки газу можна дистанційно за допомогою онлайн-сервісів 104.ua: особистого кабінету на сайті 104.ua, чат-боту "7104ua" у Viber чи Telegram, мобільного додатку 104Mobile для Android, мобільного додатку 104Mobile Light для iPhone.

"Також споживачі АТ "Рівнегаз" можуть скористатися експрес-реєстрацією, що дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua. Потрібно лише зателефонувати зі смартфона до контакт-центру за номером 067 01-01-104 і повідомити оператору номер особового рахунку, який зазначено у квитанції кожного клієнта. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього", - йдеться у повідомленні.