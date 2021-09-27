"Ровногаз": 93% потребителей своевременно платят за распределение газа

За 8 месяцев 2021 года за услугу распределения газа полностью рассчитались более 72 тысяч потребителей Ровенской области. Из них 20 тысяч клиентов оплатили распределение газа до конца года.

"АО "Ровногаз" благодарно клиентам, которые вовремя рассчитываются за услугу распределения газа. Ведь эти средства направляются на подготовку газовых сетей к отопительному периоду, содержание и обслуживание газопроводов, функционирование аварийно-диспетчерской службы, работающей в режиме 24/7, выплату заработной платы работникам, обновление газовых сетей и обеспечение круглосуточной работы всех технологических процессов для надежной эксплуатации газораспределительной системы области", - отметил коммерческий директор общества Виктор Осницький.

По словам пресс-службы, сейчас из 266 тысяч потребителей, которым АО "Ровногаз" осуществляет доставку газа, 5 тысяч клиентов с 1 января 2020 года ни разу не оплатили оказанную услугу.

"Газовая компания вынуждена взыскивать долги в принудительном порядке. На протяжении восьми месяцев этого года компания более чем в тысячу раз обращалась в суды Ровенской области по принудительному взысканию с недобросовестных потребителей задолженности по оплате услуг за распределение природного газа на сумму более 1,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

При отсутствии оплаты, взыскание долга с потребителей осуществляется в судебном порядке. В таком случае, помимо суммы долга, придется оплатить еще судебные издержки и исполнительный сбор. Неплательщики рискуют потерять субсидию и остаться без газоснабжения.

"20 августа 2021 года вступил в силу Закон Украины №1657-IX с изменениями - снят мораторий на прекращение оказания коммунальных услуг потребителям, которые имеют задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что отключение за неуплату счетов повлечет за собой дополнительные расходы потребителя на компенсацию подключение и оплату начисленных штрафных санкций. Своевременный расчет гарантирует стабильное и качественное предоставление услуги.