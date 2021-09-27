"Рівнегаз": 93% споживачів своєчасно cплачують за розподіл газу

За 8 місяців 2021 року за послугу розподілу газу повністю розрахувались понад 72 тисячі споживачів Рівненської області. З них 20 тисяч клієнтів оплатили розподіл газу до кінця року.

"АТ "Рівнегаз" вдячне клієнтам, які вчасно розраховуються за послугу розподілу газу. Адже ці кошти спрямовуються на підготовку газових мереж до опалювального періоду, утримання та обслуговування газопроводів, функціонування аварійно-диспетчерської служби, що працює в режимі 24/7, виплату заробітної плати працівникам, оновлення газових мереж та забезпечення цілодобової роботи усіх технологічних процесів для надійної експлуатації газорозподільної системи області", - зазначив комерційний директор товариства Віктор Осницький.

За словами прес-служби, наразі із 266 тисяч споживачів, яким АТ "Рівнегаз" здійснює доставку газу, 5 тисяч клієнтів із 1 січня 2020 року жодного разу не оплатили надану послугу.

"Газова компанія змушена стягувати борги у примусовому порядку. Впродовж восьми місяців цього року компанія понад тисячу разів зверталася до судів Рівненської області щодо примусового стягнення з несумлінних споживачів заборгованостей по сплаті послуг за розподіл природного газу на суму більше 1,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За відсутності оплати, стягнення боргу зі споживачів здійснюється у судовому порядку. У такому випадку, крім суми боргу, доведеться сплатити ще судові витрати та виконавчий збір. Неплатники ризикують втратити субсидію та залишитися без газопостачання.

"20 серпня 2021 року набрав чинності Закон України №1657-IX зі змінами - знято мораторій на припинення надання комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість. Заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що відключення за несплату рахунків потягне за собою додаткові витрати споживача на компенсацію підключення та оплату нарахованих штрафних санкцій. Своєчасний розрахунок гарантує стабільне та якісне надання послуги.