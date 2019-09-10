"Ровногаз": более 300 домохозяйств приобрели газ по летним ценам

В течение первой недели акции "Твоя энергонезависимость" предложением воспользовались 313 жителей Ровенской области, которые приобрели на отопительный период почти 236 тыс куб. м. За это время консультации относительно условий акции получили почти 2 тыс. клиентов "Ровногаза". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Потребители газа впервые получили возможность закупить персональный резерв газа на весь отопительный сезон по летней цене 5 995,53 гривен за тыс. куб. м, а максимальный объем закупки газа на одно домохозяйство составляет 25 тыс. куб. м. Подписка такого запаса является условием акции "Твоя энергонезависимость", которая стартовала накануне Дня Независимости и продлится до 25 сентября. Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua или в Центрах обслуживания клиентов, а гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость без ограничений" позволит потребителям экономить до 25% стоимости газа в отопительный период.

"Сейчас цена на газ для населения самая низкая с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой возрастают параллельно с увеличением спроса на топливо. С начала этой недели круг участников акции расширили. Теперь принять участие в акции "Твоя энергонезависимость без ограничений" может любой потребитель газа. Купить запас газа по акционной цене могут даже те, кто имеет долги за потребленные энергоносители. Ведь благодаря последующей экономии такие потребители смогут погашать уже накопленную задолженность за газ", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, оформить и оплатить покупку можно онлайн в Личном кабинете на 104.ua или в ЦОК. При себе нужно иметь паспорт, последние показания счетчика газа, и полностью оплатить приобретенный запас газа.

"Чтобы потребителю было проще определиться с нужным резервом газа на зиму, специалисты "Ровногаза" предоставляют клиентам информацию об объемах потребления газа в предыдущие отопительные периоды. Также клиенты могут самостоятельно рассчитать нужные объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость без ограничений", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен", - говорится в сообщении.

Если купленный резерв газа будет потрачено до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, что действует на то время. Тем потребителям, кто до 1 апреля 2020 года не использует весь купленный газ, остаток денежных средств будет зачислен на лицевой счет. Эти средства можно будет использовать для расчетов за газ в последующие месяцы или вернуть по заявлению.

"Сейчас запас газа можно купить по летней цене - 5 995,53 гривен за 1000 куб. м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона", - сообщили в пресс-службе.