"Рівнегаз": понад 300 домогосподарств придбали газ за літніми цінами

Впродовж першого тижня акції "Твоя енергонезалежність" пропозицією скористалися 313 жителів Рівненської області, які придбали на опалювальний період майже 236 тис куб. м. За цей час консультації стосовно умов акції отримали майже 2 тис. клієнтів "Рівнегазу". Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживачі газу вперше отримали можливість закупити персональний резерв газу на весь опалювальний сезон за літньою ціною 5 995,53 гривень за тис. куб. м, а максимальний обсяг закупівлі газу на одне домогосподарство становить 25 тис. куб. м. Передплата такого запасу є умовою акції "Твоя енергонезалежність", яка стартувала напередодні Дня Незалежності і триватиме до 25 вересня. Оформити покупку можна за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua, або в Центрах обслуговування клієнтів, а гарантом збереження запасів газу і стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

У НАК "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя енергонезалежність без обмежень" дозволить споживачам економити до 25% вартості газу в опалювальний період.

"Зараз ціна на газ для населення найнижча з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку зростають паралельно із збільшенням попиту на паливо. З початку цього тижня коло учасників акції розширили. Тепер взяти участь в акції "Твоя енергонезалежність без обмежень" може будь-який споживач газу. Придбати запас газу за акційною ціною можуть навіть ті, хто має борги за спожиті енергоносії. Адже завдяки подальшої економії такі споживачі зможуть погашати вже накопичену заборгованість за газ", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, оформити і оплатити покупку можна онлайн в Особистому кабінеті на 104.ua або в ЦОК. При собі потрібно мати паспорт, останні показання лічильника газу, і повністю оплатити придбаний запас газу.

"Аби споживачу було простіше визначитися з потрібним резервом газу на зиму, фахівці "Рівнегазу" надають клієнтам інформацію про обсяги споживання газу в попередні опалювальні періоди. Також клієнти самостійно можуть розрахувати потрібні обсяги на опалювальний період он-лайн в Особистому кабінеті з допомогою спеціально створеного калькулятора.

Використовувати газ, куплений в рамках акції "Твоя енергонезалежність без обмежень", можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів за акційною ціною. Розмір економії при цьому залежатиме від поточних цін", - йдеться у повідомленні.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - за ціною ПСО, що діє на той час. Тим споживачам, хто до 1 квітня 2020 року не використає весь куплений газ, залишок грошових коштів буде зарахований на особовий рахунок. Ці кошти можна буде використовувати для розрахунків за газ в наступні місяці або повернути за заявою.

"Наразі запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 гривень за 1000 куб. м. У ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються залежно від регіону", - повідомили у прес-службі.