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В Ровно загорелся грузовой поезд

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 18:08
Фото: в Ровно горел поезд (dsns.gov.ua)
Фото: в Ровно горел поезд (dsns.gov.ua)

К тушению пожара спасателям пришлось привлечь пожарный поезд

В Ровно спасатели потушили пожар, возникший в грузовом поезде. Огонь мог перекинуться на цистерну с топливом, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поезда в Ровно в микрорайоне Привокзальный спасателям поступило 23 июня в 00:13. На место происшествия были направлены дежурные караулы двух спасательных частей города.

"До приезда пожарных представителями объекта было отключено электроснабжение. На момент прибытия на место вызова спасатели установили, что пожар возник в одном из вагонов грузового поезда с дровами разных пород. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

К тушению пожара спасателям пришлось привлечь пожарный поезд и отсоединить расположенную рядом цистерну.

"Уже в 00:27 пожар удалось локализовать, а в 02:15 полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено четыре автомобиля спецтехники ГСЧС 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что причины возникновения пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.

Напомним, в Полтавской области в четверг, 21 июня, на перегоне Кременчуг - Потоки неизвестные лица совершили диверсию, которая могла привести к катастрофе и угрожала жизни локомотивной бригады.

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Теги публикации: поезд, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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