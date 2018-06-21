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У Полтавській області вчинили замах на життя локомотивної бригади, - УЗ

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 18:37
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Камінням було розбите скло локомотива, бригада не постраждала

У Полтавській області в четвер, 21 червня, на перегоні Кременчук - Потоки невідомі особи вчинили диверсію, яка могла призвести до катастрофи та загрожувала життю локомотивної бригади. Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Зловмисники підвісили пакет із камінням до автомобільного мосту, під яким у той час проїжджав локомотив. Унаслідок цього розбито лобове скло локомотива. На щастя, локомотивна бригада не постраждала та змогла справитися з керуванням", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що про інцидент повідомлено правоохоронні органи.

Як повідомив директор регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" Микола Уманець, це вже не перший випадок, коли зловмисники скоюють диверсії на залізниці.

"Лише у Полтавській області упродовж червня зафіксовано вже декілька випадків втручання в роботу залізничної галузі, які можна розцінювати як диверсію та злочин проти залізниці та залізничників. Наші локомотиви закидували "коктейлями Молотова", обливали брудом, а тепер - каміння. Усі ці злочини можуть призвести до катастрофи, тому закликаємо правоохоронні органи негайно розслідувати ці випадки, щоб усі злочинці постали перед судом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, коментуючи аварію поїзда в Дніпрі 19 червня 2018, заявив, що розкрадання залізничної інфраструктури може спричиняти наслідки, співмірні з терористичним актом.

Зазначимо, що 19 червня близько 4 год ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол сталася аварія поїзда - зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Залізничники виявили, що причиною цього став демонтаж рейок. Вкрадене було приховано неподалік від місця злочину. 

Головний інженер "Укрзалізниці" завдав збитків підприємству на півмільйона гривень Наслідки розкрадання залізничної інфраструктури співмірні з терактотом, - УЗ
Теги публікації: Укрзалізниця  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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