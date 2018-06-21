У Полтавській області вчинили замах на життя локомотивної бригади, - УЗ

Камінням було розбите скло локомотива, бригада не постраждала

У Полтавській області в четвер, 21 червня, на перегоні Кременчук - Потоки невідомі особи вчинили диверсію, яка могла призвести до катастрофи та загрожувала життю локомотивної бригади. Про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

"Зловмисники підвісили пакет із камінням до автомобільного мосту, під яким у той час проїжджав локомотив. Унаслідок цього розбито лобове скло локомотива. На щастя, локомотивна бригада не постраждала та змогла справитися з керуванням", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що про інцидент повідомлено правоохоронні органи.

Як повідомив директор регіональної філії "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" Микола Уманець, це вже не перший випадок, коли зловмисники скоюють диверсії на залізниці.

"Лише у Полтавській області упродовж червня зафіксовано вже декілька випадків втручання в роботу залізничної галузі, які можна розцінювати як диверсію та злочин проти залізниці та залізничників. Наші локомотиви закидували "коктейлями Молотова", обливали брудом, а тепер - каміння. Усі ці злочини можуть призвести до катастрофи, тому закликаємо правоохоронні органи негайно розслідувати ці випадки, щоб усі злочинці постали перед судом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, коментуючи аварію поїзда в Дніпрі 19 червня 2018, заявив, що розкрадання залізничної інфраструктури може спричиняти наслідки, співмірні з терористичним актом.

Зазначимо, що 19 червня близько 4 год ночі на станції Нижньодніпровськ-Вузол сталася аварія поїзда - зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Залізничники виявили, що причиною цього став демонтаж рейок. Вкрадене було приховано неподалік від місця злочину.