ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ровно на выходных заработает центр массовой вакцинации от COVID

Новина українською →
Ровно, Пятница 04 июня 2021 13:01
В Ровно на выходных заработает центр массовой вакцинации от COVID Фото: в Ровно на выходных заработает центр массовой вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Ровно 5-6 июня заработает Центр массовой вакцинации от COVID-19. Его разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука, в актовом зале.

Об этом сообщает в Facebook городской голова Ровно Александр Третьяк.

Отмечается, что прививки будут делать мобильные бригады центров ПМСП Ровно. Вакцину могут получить лица, изъявившие желание вакцинироваться против коронавирусной инфекции и записались на очередь для прививки у семейных врачей или через приложение "Дія".

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

"Прививки (05-06.06.2021г.) будут проводиться вакциной CoronaVac, что одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем, кто прошел полный курс прививок", - написал мэр.

Он заверил, что медики уже активно коммуницируют с пациентами, которые находятся в ожидании вакцинации.

Центр вакцинации будет действовать 05-06.06.2021 на базе РОКБДЦ им. В. Полищука (в актовом зале), по адресу: ул. 16 Июля, 36, с 9:00 до 21:00 час.

Напомним, в эти выходные Центры вакцинации от коронавируса заработают еще в двух областях. В целом массовую вакцинацию будут осуществлять в пяти регионах Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Коронавирус
NEWS
США готовят наступательные кибероперации против хакеров России, - NBC
США готовят наступательные кибероперации против хакеров России, - NBC
DAILY
Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цены набрали высоту. Будут ли дорожать продукты питания и импортные товары