В Ровно на выходных заработает центр массовой вакцинации от COVID

В Ровно 5-6 июня заработает Центр массовой вакцинации от COVID-19 . Его разместят на базе Ровенского областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука, в актовом зале.

Об этом сообщает в Facebook городской голова Ровно Александр Третьяк.

Отмечается, что прививки будут делать мобильные бригады центров ПМСП Ровно. Вакцину могут получить лица, изъявившие желание вакцинироваться против коронавирусной инфекции и записались на очередь для прививки у семейных врачей или через приложение "Дія".

Для того чтобы вакцинироваться, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон - в случае подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія".

"Прививки (05-06.06.2021г.) будут проводиться вакциной CoronaVac, что одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем, кто прошел полный курс прививок", - написал мэр.

Он заверил, что медики уже активно коммуницируют с пациентами, которые находятся в ожидании вакцинации.

Центр вакцинации будет действовать 05-06.06.2021 на базе РОКБДЦ им. В. Полищука (в актовом зале), по адресу: ул. 16 Июля, 36, с 9:00 до 21:00 час.