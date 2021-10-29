В Ровно владелица турагенства продавала поддельные ПЦР-тесты: ей грозит до 5 лет тюрьмы

По данным следствия, владелица турагентства наладила производство поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. Она выдавала их от имени одной из городских лабораторий, которая якобы проводила анализы.

Стоимость справки об отрицательном результате тестирования на коронавирус владелица агентства включала в стоимость тура.

В ходе обыска в офисе турагентства правоохранители обнаружили семь готовых справок об отсутствии заболевания COVID. В подделках была указана дата на несколько дней вперед. Кроме того, в ноутбуке подозреваемой были найдены еще около десяти таких справок.

Решается вопрос о сообщении 33-летней владелице турагентства подозрения в совершении преступления по ч. 3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Ей грозит наказание в виде пятилетнего ограничения свободы или тюрьма на тот же срок.

Фото: в Ровно владелица турагентства наладила продажу поддельных ПЦР-тестов (Виталий Носач, РБК-Украина)