У Рівному власниця турагенства продавала підроблені ПЛР-тести: їй загрожує до 5 років в'язниці

За даними слідства, власниця турагентства налагодила виробництво підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. Вона видавала їх від імені однієї з міських лабораторій, яка нібито проводила аналізи.

Вартість довідки про негативний результат тестування на коронавірус власниця агентства включала у вартість туру.

В ході обшуку в офісі турагентства правоохоронці виявили сім готових довідок про відсутність захворювання. У підробках була вказана дата на кілька днів вперед. Крім того, в ноутбуці підозрюваної були знайдені ще близько десяти таких довідок.

Вирішується питання про повідомлення 33-річній власниці турагентства підозри у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Їй загрожує покарання у вигляді п'ятирічного обмеження волі або в'язниця на той же термін.

Фото: у Рівному власниця турагентства налагодила продаж підроблених ПЛР-тестів (Віталій Носач, РБК-Україна)