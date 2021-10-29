RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Рівному власниця турагенства продавала підроблені ПЛР-тести: їй загрожує до 5 років в'язниці

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівному правоохоронці викрили власницю туристичного агентства, яка підробляла і продавала клієнтам негативні результати ПЛР-тестів на коронавірус. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції в Рівненській області

За даними слідства, власниця турагентства налагодила виробництво підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. Вона видавала їх від імені однієї з міських лабораторій, яка нібито проводила аналізи.

Вартість довідки про негативний результат тестування на коронавірус власниця агентства включала у вартість туру.

В ході обшуку в офісі турагентства правоохоронці виявили сім готових довідок про відсутність захворювання. У підробках була вказана дата на кілька днів вперед. Крім того, в ноутбуці підозрюваної були знайдені ще близько десяти таких довідок.

Вирішується питання про повідомлення 33-річній власниці турагентства підозри у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа). Їй загрожує покарання у вигляді п'ятирічного обмеження волі або в'язниця на той же термін.

Фото: у Рівному власниця турагентства налагодила продаж підроблених ПЛР-тестів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Читайте РБК-Україна в Google News
РівнеМіністерство внутрішніх справ України