В Ровно и Виннице заминировали сразу несколько объектов: что известно

В Ровно и Виннице полицейские проверяют информацию о заминировании нескольких объектов в четверг, 4 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Ровенской области.

"Сообщение о заминировании железнодорожного, автовокзала и на улице неподалеку от продуктового рынка в областном центре поступило в полицию сегодня, четвертого августа, около 12:00", - говорится в сообщении.

На местах происшествия работают следственно-оперативные группы и все экстерные службы. Взрывотехники с кинологами обследуют помещения, из которых были эвакуированы граждане, и прилегающие территории.

Кроме того, как пишет "Суспильне", аналогичная ситуация и в Виннице.

"В Виннице правоохранители проверяют информацию о заминировании инфраструктурных объектов. На местах работают спецслужбы, взрывотехники, проводят проверку", - говорится в сообщении.

Как сообщает Винницкий городской совет, временно приостановлено движение общественного и частного транспорта на участке Коцюбинского проспекта (возле Центрального рынка) и вблизи площади Привокзальной.