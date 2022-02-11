Под Ровно столкновения "копателей" янтаря и СБУ закончились стрельбой: ранены 5 человек

По предварительной информации, 10 февраля около 17:00 недалеко от села Ельне Сарнинского района Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошла стычка.

Указано, что сотрудники СБУ заподозрили их в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию.

"Копатели начали осуществлять сопротивление сотрудникам СБУ, устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В результате инцидента 5 гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями: у четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сейчас устанавливается тяжесть полученных телесных повреждений.

Предварительно силовикам квалифицируют правонарушение: превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Идет следствие.