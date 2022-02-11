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Під Рівним сутички "копачів" бурштину та СБУ закінчились стріляниною: поранено 5 людей

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Рівненська область, П'ятниця 11 лютого 2022 15:48
Під Рівним сутички "копачів" бурштину та СБУ закінчились стріляниною: поранено 5 людей Фото: під Рівним сутички "копачів" бурштину та СБУ закінчились стріляниною (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області сталася сутичка між нелегальними копачами та працівниками СБУ, яка переросла в стрілянину з боку силовиків. Поранено 5 цивільних, ДБР почало перевірку щодо правомірності дій СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДБР.

За попередньою інформацією, 10 лютого близько 17:00 неподалік села Єльне Сарнинського району Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.

Вказано, що співробітники СБУ запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію.

"Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.

У результаті інциденту 5 цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями: у чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі встановлюється тяжкість отриманих тілесних ушкоджень.

Попередньо силовикам кваліфікують правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Триває слідство.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали найбільшу партію бурштину цього року, який контрабандою намагалися вивезти до Китаю.

Нагадаємо, українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення бурштину в ОАЕ і Катар з України, який намагалися переслати посилками.

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Служба безпеки України ДБР
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