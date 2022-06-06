В Ровно в полицию поступило сообщение о заминировании аэропорта. На месте происшествия работают взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Ровенской области.
Сообщение поступило в 09:45.
"На место происшествия оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области, кинологи и следственно-оперативная группа Ровенского РУП", - пишет пресс-служба.
Персонал аэропорта был эвакуирован.
Фото: в Ровно сообщили о заминировании аэропорта (rv.npu.gov.ua)
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